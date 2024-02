Tera redobla su inversión con 1,2 millones para reciclar las baterías del coche eléctrico

La compañía alicantina Tera ha redoblado su inversión para dotar a sus instalaciones de la maquinaria que requiere el reciclado de baterías del coche eléctrico. Tras inaugurar el pasado mes de noviembre una inversión de 500.000 euros en un centro tecnológico de reparación de baterías, la empresa anuncia una inversión de 1,2 millones para completar el ciclo de tratamiento de las baterías al dotarse de las capacidades para el reciclado de las baterías.

«Si recibimos un coche cuya batería ya no puede ser reparada, vamos a poder darle una segunda vida mediante el reciclaje y la economía circular», explica David Santiago, fundador de la compañía.

Con estas inversiones, Tera ya está reparando coches híbridos porque ya empiezan a llegar a los talleres las primeras unidades de vehículos con baterías que necesitan operaciones de mantenimiento. «El primer coche que nos llegó fue un Honda Civic con baterías cilíndricas, que es una tecnología que ya no se utiliza», recuerda David Santiago.

Ante este inicio en las necesidades de reparación de las baterías de coches, Tera ha empezado a ofrecer a talleres de toda España sus instalaciones para arreglar las baterías de los vehículos 100% eléctricos o híbridos.

Desde la firma alicantina explican que cada vez existen más vehículos eléctricos en circulación que, evidentemente, con el tiempo se desgastan, deterioran las baterías o pueden sufrir daños a raíz de un siniestro. Por otro lado, «nos encontramos con los talleres de automóviles, que no disponen de los medios, ni del conocimiento técnico para llevar a cabo las reparaciones que las baterías de vehículos eléctricos necesitan. La situación ha llevado a forzar el procedimiento del remplazo ante la reparación».

Esta falta de capacidad de reparación, que supone un incremento del coche eléctrico por el encarecimiento del seguro, es el que Tera ha detectado que ya tiene un volumen de negocio relevante. Por ello, este año han iniciado la creación de una red de talleres Tera. «Lo que buscamos es que cualquier taller pueda ofrecer a sus clientes el servicio de reparación de baterías de vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, ampliando su capacidad de captación de nuevos clientes y reteniendo a aquellos que en su momento decidieron cambiar hacia el modelo eléctrico».

Se trata de una red comercial, para la que no es necesaria la afiliación, cuotas de alta, mensualidades, ni permanencias, explican desde la compañía alicantina. No necesita realizar ninguna invesión ya que lo que hace Tera es encargarse de la reparación y de realizar todas aquellas acciones para las que el taller no tiene los conocimientos y/o las herramientas necesarias.

Apuesta por un ecosistema de movilidad sostenible

El foco de Tera está en la creación de un ecosistema de movilidad sostenible en el que rentabiliza el reciclado y se fomenta la economía circular. «Somos un servicio en funcionamiento para los talleres que está especializado en las baterías. Queremos crear el ecosistema de movilidad sostenible y para ello estamos formando una red de talleres en toda España», asegura David Santiago.

Uno de los aspectos del negocio es que la capacidad de testar y reparar las baterías sirve tanto para el comprador original del vehículo electrificado pero, especialmente, para el mercado de ocasión. La posibilidad que ofrece las inversiones de Tera permite certificar el estado de la parte de almacenamiento eléctrico de los vehículos de ocasión antes de realizar la transacción.