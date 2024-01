Tesla, Power Electronics, Baleària y otros 13 partners dan la espalda a la feria eMobility

El congreso eMobility Expo ha tenido una cascada de desapariciones de patrocinadores (Tesla, Power Electronics, Baleària…) en dos semanas de manera que 16 de los 25 partners que tenía el evento ya no están. El certamen tiene previsto celebrarse entre el 13 y el 15 de febrero en Feria Valencia.

Se trata un evento externo considerado como el gran evento de la movilidad sostenible que el año pasado, antes de las elecciones, fue impulsado por Ximo Puig para potenciar la imagen de la Comunidad Valenciana como polo de la movilidad sostenible del sur de Europa. Este año, la organización ha recibido sonoros portazos por parte de las empresas que había señalado el eMobility como patrocinadores.

La fecha, el elevado coste de los stands y problemas de organización, relacionados fundamentalmente con el programa, están detrás de la retirada de los patrocinios. Varias de las empresas que hace dos semanas aparecían en la página web oficial del eMobility como patrocinadores del congreso han reconocido a Economía Digital que no habían confirmado su condición de patrocinador y que no piensan pagar lo que pide la organización por serlo. Estas empresas forman parte de las 16 compañías que figuraban como patrocinadores y ya no están.

«Nos pusieron como patrocinadores pese a decirles que no», aseguran una de las empresas consultadas. «Quieren que pagues, utilices tus contactos para montar las mesas de debates y corras con todos los gastos», apunta otra. «El año pasado, anunciaron el congreso para Fallas y les dijimos que era un error. Lo han puesto seguido a Fitur, que es un error», señala una tercer empresa consultada, que asegura que se propuso a la organización trasladar el evento a septiembre u octubre y se declinó la propuesta.

Las empresas piden no identificarse porque, aunque existe un notable malestar con la organización, existe una coincidencia amplia en que la parte congresual del evento es de interés. «A todos nos interesa que se identifique Valencia con la apuesta por lo renovable pero eso no significa que tengamos contenido para exponer en una feria», explica una de las compañías.

Las diferencias fundamentales entre la primera edición del año pasado y ésta es el impulso que tuvo el gobierno de Ximo Puig frente al ejecutivo de Mazón, que ha tenido menor tiempo para prepararlo por el cambio de gobierno (y de ahí la sugerencia de retrasar la cita en el calendario) y la experencia, mayoritariamente insatisfactoria de las empresas que participaron en la edición de 2023.

Aseguran las fuentes consultadas que el «el 60% del programa del año pasado no se cumplió» y fueron las empresas valencianas las que, utilizando sus contactos, rellenaron mesas que no tenían ponentes. En esta edición se teme lo mismo. En este sentido, se cita al anuncio de que Tesla iba a estar como máximo patrocinador aunque a menos de tres semanas ya no está en el cartel del congreso.

Fuentes del Consell aseguran que la Generalitat sí que estará presente en la feria eMobility con un stand de 200 metros cuadrados en la que se desplegará el potencial «de las cinco universidades y de todo el sector público«. Por tanto, la feria sí que cuenta con el respaldo institucional a nivel autonómico. Otra cuestión distinta es a nivel empresarial.

Desplome de patrocinios

Hace dos semanas, tal y como comprobó y publicó Economía Digital, el eMobility Expo contaba como principales patrocinadores (en la categoría de Global Partner Leaders) a BP, Iberdrola, Power Electronics y Tesla. La compañía valenciana y la de Elon Musk han desaparecido por completo del cartel que anuncia la web. Mientras tanto, ha aparecido como novedad Repsol y se ha elevado a este máximo nivel de patrocinio a Cepsa y a Ford. Pese a ello, la compañía americana aún no ha decidido si va a participar en la feria a la que en 2023 estuvo a través de su presidente en España, Jesús Alonso, entre otros.

En la siguiente categoría, ahora sólo aparecen Air Nostrum, Eurecat, ITE y Redit Mobility y ValenciaPort, que ha confirmado a este diario que estará con stand propio en la feria. Han desparecido Baleària, Ricardo, EDP, AEMES Smart, Ametic, AVIA, Urban Mobility, EUMICON, FIA, Future: Fast Forward, IATA, In-Move, Mobility Innovation VLC y Startup Valencia.

Patrocinadores del eMobility en la web oficial el 23 de enero

La última aparición pública de Power Electronics pública previa a la desaparición de este certamen captado por los socialistas valencianos cabe recordar que fue para desvelar la alianza valenciana de baterías fue un invento de Ximo Puig ya que no tenía proyecto de gigafactoría hasta que se cruzó en el camino Volkswagen. David Salvo, CEO de Power Electronics, dijo que era una «estrategia» del PSOE que «te lo puedes llegar a creer, pero es complicado». Lo que sí que fue una realidad fue la celebración del eMobility en 2023.

En aquella ocasión, como recuerdan los patrocinadores que ahora se han dado de baja, las reuniones para organizar esta feria se produjeron en el Palau de la Generalitat. Para esta edición de 2024 se ha convocado en las oficinas del organizador en Madrid.