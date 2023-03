Volkswagen abre la semana que viene nuevos procesos de selección para la gigafactoría de Sagunto

Thomas Schmall, director general de la gigafactoría de Sagunto, ha anunciado en Valencia que a partir de la semana que viene se abrirán nuevos procesos de aceptación de solicitudes de empleo para trabajar en la planta de batrerías valenciana.

Durante una conferencia en el eMobility Expo World Congress, el máximo dirigente de la gigafactoría de Volkswagen ha anunciado la contratación de 3.000 personas en la Comunidad Valenciana mientras que el conjunto de la compañía PowerCo espera alcanzar los 20.000 empleados en el mundo en 2030.

Actualmente, PowerCo, que es la filial de Volkswagen para la fabricación de baterías, tiene su sede central en Salzgitter (Alemania), la semana pasada realizó el acto de la colocación de la primera piedra en la factoría de Sagunto mientras que se ha anunciado una tercera planta de baterías en Canadá.

El dirigente de la gigafactoría de Sagunto ha explicado que la construcción de baterías se ha diseñado con una “integración vertical en el que participan las empresas mineras, porque es el principio de todo”. Una de las ventajas de la planta de Sagunto en la que más hincapié han hecho desde Volkswagen es la disponibilidad de energía renovable. “España es bien conocida por la energía solar”, ha dicho Shmall.

Por otra parte, se ha centrado en la necesidad de la formación. “Los sistemas de almacenamiento van a tener una enorme preponderancia en la próxima década y, por eso, queremos crear los equipos que serán necesarios para fabricar estas baterías”.

En este sentido, ha recordado que la gigafactoría de Sagunto va a tener un centro de formación desarrollado junto al gobierno valenciano. De hecho, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig ha inaugurado la jornada de hoy sobre las baterías asegurando que la descarbonización es una opción irrenunciable.

“El paradigma de la descarbonización no tiene marcha atrás. No hay plan B porque no tenemos un planeta B”, ha dicho Puig. El presidente de la Generalitat ha incidido que es “fundamental la reindustrialización con una nueva política industria común atendiendo a la descarbonización”.

Para acompañar este proceso, la Generalitat ha modificado la ubicación del campus de baterías que se iba a levantar en Parc Sagunt I, donde está el centro logístico de Mercadona, pero ahora se ha reubicado para estar pegado a la gigafactoría de Volkswagen. La idea es que durante el curso 2024-25 se puedan iniciar los primeros ciclos de formación profesional en esta ubicación, tal y como ha informado Ximo Puig.