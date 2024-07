¿Y si resulta que el turismo es la solución?

En estas semanas de plena temporada turística por excelencia, parece que no podemos ser del todo felices. En España tendemos a no valorar lo que tenemos y aunque tengamos la capacidad de calificarnos como extraordinarios, siempre tenemos el don de criticar y no aprovechar nuestras fortalezas.

Pues nos va a tocar sacar datos para cambiar la tendencia. Tal vez, podamos enseñar a esta sociedad que somos un país con sectores como el turístico que cuando muestra datos y los conjuga con una buena gestión, sin duda hacen de ese concepto de sostenibilidad económica y social nuestra gran ventaja para crecer y garantizar nuestro futuro.

Y sí, la clave está en el turismo. Y no, no es culpable de los males de esta sociedad. Al revés, tenemos ante nosotros una capacidad de capilarizar en toda nuestra economía un sector que nos hace diferentes y que todos, en algún momento de nuestra vida, llevamos dentro. Todos somos, en mayor o menor medida, turismo.

«Siempre tenemos el don de criticar y no aprovechar nuestras fortalezas»

Cuando hablamos de los ingresos por turismo en España el pasado año, tenemos las referencias de casi 85 millones de euros de ingreso por turismo extranjero en la balanza de pagos. Y a lo mejor deberíamos pararnos a pensar qué es la Balanza de pagos de la contabilidad nacional para ponerlo en valor y conocer algo más sobre ese efecto macro de los datos turísticos.

La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que identifica la situación económica de un país respecto al resto. Como otros documentos contables, y este forma parte de la Contabilidad Nacional, se utiliza el método de partida doble, es decir, tiene dos flujos de valor, un crédito y un débito.

Los datos de turismo de la balanza de pagos hacen referencia a los bienes y servicios adquiridos por los viajeros internacionales durante su estancia, sin contar transporte.

Playa en Benidorm. Foto: EFE

Es decir, España ingresó en los dos primeros meses del año 2024 más de 1.000 euros por cada turista extranjero que recibió. Contando que se ingresaron 10.241 millones y se recibieron 9,8 millones de turistas.

Además, según datos de dataestur, el gasto medio por turista internacional en los 5 meses primeros del año 2024 es de 1.300 euros, con un gasto total de 43.200 millones, y con una variación interanual del 22,02%. Parece que la tendencia sigue mejorando.

Pero es, además, el valor del turismo el que no se limita exclusivamente a los servicios que vende o a su PIB. El valor del turismo genera influencia en todas aquellas ramas productivas que le suministran bienes intermedios necesarios para poder desarrollar su actividad.

«La clave está en el turismo y no es el culpable de los males de esta sociedad»

La demanda realizada por las industrias turísticas tiene efectos multiplicadores en el resto de ramas productivas de la economía, bien como impactos directos, bien como indirectos. Estudios de la Cámara de Comercio de España en el año 2019, ya establecían que el 10,5% del valor de la producción total de la economía española dependía de la actividad turística.

Es decir, por cada 100€ de producción generado en el turismo, se crean 78 euros adicionales en el resto de ramas de la economía. Y si hablamos de empleo, la relación es de cada 100 puestos de trabajo dedicados al turismo, se generan 75 puestos de trabajo adicionales en otras industrias.

Y si hablamos de inversión en turismo, podemos destacar que el efecto multiplicador es de 1,72, es decir, por cada 100 euros de inversión el valor de producción de la economía se incrementa en 72 euros adicionales.

«La demanda de las industrias turísticas tiene efectos multiplicadores en el resto de ramas productivas»

Eso sí, hablamos siempre de Turismo en términos de actividad económica regulada, integrada en un sistema fiscal, y ordenada, con una coherencia social, y una capacidad de generar convivencia y paz social.

No podemos incluir en esta actividad turística al pillaje, a la economía sumergida, al aprovechamiento de recursos sin gestión y ordenación, y a ese sector de la sociedad que a veces pretende generar una imagen del turismo devorador de recursos y de personas.

Si con estos datos, no somos capaces de ver en el turismo nuestro aliado, tendremos como sociedad el reto de identificar cuánto tenemos aún que aprender a valorar nuestros puntos fuertes, nuestra capacidad de trabajo en equipo. Y ser felices como sociedad, estaría bien querer alcanzar algún día la felicidad completa.