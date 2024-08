La Generalitat defensarà la agricultura valenciana en la UE amb les clausules espill i el principi de reciprocitat

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha mantingut una trobada amb el secretari autonòmic de Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes, Pablo Broseta, per a treballar en la defensa davant la Unió Europea de les clàusules espill i el principi de reciprocitat perquè l’agricultura valenciana puga competir en les mateixes condicions que altres països.

En la trobada, al qual també ha assistit el secretari autonòmic d’Agricultura, Vicente Tejedo, la directora general de Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes, Raquel Aguado, i la coordinadora de la Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les, Leticia Casañ, el conseller ha avançat que es duran a terme taules de treball Europa-Agricultura-Aigua entre tots dos equips per a determinar els principals problemes del sector i el seu defensa a la Unió Europea.

A més, Barrachina ha assegurat que “treballarem amb els nostres companys a Brussel·les per a intentar modificar els acords comercials per a la inclusió de les clàusules espill. Volem competir amb els nostres productes en els mercats internacionals, amb les mateixes regles de joc que els productes extracomunitaris en matèria ambiental i social, garantint així la competitivitat dels agricultors i la salut dels consumidors”.

Un compromís clar cap a Bruseles

En aquest sentit, ha assenyalat que la Generalitat «està exigint i continuarà treballant perquè es complisca el principi de reciprocitat respecte de la sostenibilitat en les produccions agroalimentàries de tercers països no comunitaris, atés que el respecte al medi ambient ha de ser un objectiu global».

El conseller també ha explicat que en els acords comercials signats per la Unió Europea s’ha d’exigir que el transport marítim de productes agroalimentaris procedents de tercers països siga sostenible mediambientalment i que les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) es reduïsquen als nivells exigits per la Unió Europea, i ha reiterat «l’aposta de la Generalitat per la sostenibilitat de l’agricultura perquè perdure en el temps».

Treballarem amb els nostres companys a Brussel·les per a intentar modificar els acords comercials

Totes aquestes actuacions formen part d’un full de ruta de la Generalitat en defensa del sector primari de la Comunitat Valenciana, que inclou la defensa que realitzarà el president de la Generalitat, Carlos Mazón, del dictamen sobre els reptes de l’agricultura de la Unió Europea, el mes vinent d’octubre, davant el Comité de les Regions.

La seua proposta se centrarà en garantir condicions comercials equitatives, clàusules espill i reciprocitat amb tercers països; enfortir els controls fitosanitaris, i promoure la innovació i la cooperació entre regions, considerats eixos fonamentals per al sector primari valencià.