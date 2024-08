L’Ajuntament de València inverteix 22,3 milions per comprar 139 vivendes en règim de VPP

L’Ajuntament de València ha invertit en l’últim any 22.285.564 euros en la compra de 139 vivendes de protecció pública (VPP) que passen a formar part del patrimoni de la ciutat i que, una vegada iniciat el procediment, s’adjudicaran en règim de lloguer assequible entre les persones inscrites en el registre de demandants.

En este sentit, el regidor d’Urbanisme i Vivenda, Juan Giner, ha subratllat que “l’escassetat de vivenda és un problema agreujat en els últims anys, per la qual cosa una de les línies d’actuació prioritària per al consistori, en l’àmbit de les seues polítiques públiques, és promoure totes les mesures al nostre abast per a ampliar el parc de vivendes de protecció pública de l’Ajuntament i construir noves VPP”.

A més, esta setmana el consistori ha adquirit huit vivendes que eren propietat de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), en el barri de La Torre, per una despesa total d’1.401.000 euros. Estes vivendes s’unixen a les 131 que l’Ajuntament va comprar a la fi de l’any 2023 i que van suposar una inversió de 20.884.564 euros.

Una política centrada en la viveda

Segons ha explicat Giner, s’ha dissenyat “un pla de treball clar en la política de vivenda i, per a això, hem desenrotllat accions de curt termini com és l’adquisició directa de vivendes. Però alhora hem posat en marxa accions de curt i llarg termini amb la construcció directa de vivenda i la col·laboració publicoprivada que permetrà ampliar el nombre de vivendes de protecció pública tan necessàries a la nostra ciutat”.

“A mitjan juliol -ha continuat el regidor-, una empresa va presentar una oferta per a permutar un edifici de 86 vivendes de protecció pública per quatre solars de l’Ajuntament. De manera que en el segon trimestre de 2026, 86 noves vivendes ja estaran construïdes i llistes per a ser adjudicades als veïns de la nostra ciutat que demanden una vivenda. A més, eixos solars objecte de la permuta es destinaran a la construcció de més de 400 vivendes de protecció pública”.

Finalment, Giner ha destacat que «ara tenim projectes concrets, construïm vivendes, les adjudiquem i responem a la demanda de la societat». Estes iniciatives s’emmarca dins del Pla + Vivenda que va presentar l’alcaldessa de València, María José Catalá, i que preveu la construcció de més de 950 vivendes de protecció pública a través de diferents fórmules que inclou la col·laboració publicoprivada per a fer front a tots els problemes derivats per la falta de vivendes.