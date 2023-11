Catalá (PP) manda a Vox a que tenga «una reflexión» porque los sindicatos recuperarán la subvención

Maria José Catalá, alcaldesa de Valencia, tiene ya el plan definido para que el pacto del empleo con patronal y sindicatos roto por Vox vuelva a recomponerse. De momento, Vox está en el rincón de pensar después que se jactara su portavoz de quitarle 241.000 euros de subvención a los sindicatos sin tener en cuenta que esa subvención nominativa formaba parte de un proyecto plurianual: el Pacto por el Empleo de la ciudad de Valencia. La polémica, aprovechada por el PSOE, había disgustado notablemente a la patronal que entiende que con el diálogo con los sindicatos se construye más y mejor empleo. Las aguas volverán a su cauce.

Sandra Gómez, portavoz del PSOE, echó leña al fuego ayer en la polémica generada por Vox cargando contra la ruptura del diálogo social durante el Consejo Social de la Ciudad, un órgano informativo en el que se cuentan los presupuestos municipales a la sociedad civil. Participaron consumidores y vecinos, que felicitaron a Catalá por la bajada de impuestos, y la socialista puso énfasis en la ausencia de patronal y sindicatos, que tradicionalmente participan activamente en esta reunión. Esto ocurre después de la polémica que ayer explicaba Economía Digital por la decisión de Vox de romper el pacto por el empleo en la ciudad de Valencia.

Aunque la falta en el Consejo Social de la Ciudad de la CEV (Eva Blasco está toda esta semana en un congreso en Málaga, como indicó Catalá), UGT y Comisiones Obreras fue sorprendente no lo fue menos la de Juan Manuel Bádenas, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, que horas antes de la reunión paseaba por el centro de la ciudad. No estuvo físicamente el de Vox en el Consejo Social de la Ciudad sino de manera telemática. Apagó la cámara por lo que no se pudo ver su reacción cuando la portavoz del PSOE se refirió al él y tampoco cuando lo hizo Maria José Catalá. No pidió intervenir.

«Tenemos una reflexión que hacer, de mano del responsable de las competencias de empleo, con las líneas nominativas (a los sindicatos)», dijo Catalá en el Consejo Social de la Ciudad, contexto que dijo que no era propicio para el enfrentamiento político teniendo hoy la comisión de Hacienda y el martes que viene el Pleno de aprobación del presupuesto municipal. Así mandaba Catalá a Bádenas a reflexionar tras la tensión que ha generado Vox con sindicatos y patronal.

La propuesta, que realmente es la nueva hoja de ruta, es que Bádenas medite sobre que su anuncio no es una eliminación de una subvención nominativa aislada a UGT, Comisiones Obreras, SPPLB y CSIF sino la ruptura de un pacto entre patronal, sindicatos y Ayuntamiento de Valencia que desde 2021 forma parte del diáologo social enfocado a la creación y mejora del empleo en la ciudad.

Los tiempos no suponen presión para el pacto PP-Vox porque la subvención a los sindicatos y a la patronal por el pacto de emplo no corre peligro si el presupuesto, tal y como está, se aprueba provisionalmente la semana que viene. El motivo es que, tal y como explicó Maria José Catalá a Economía Digital, existe crédito disponible que se puede asignar en cualquier momento por lo que sólo tendría que volver a reunirse sindicatos, patronal y Ayuntamiento, firmar el pacto de empleo y volver a la casilla inicial. El único damnificado sería Vox, que va perder credibilidad en este camino.

La solución es tan sencilla por que el presupuesto del Ayuntamiento de Valencia se distribuye en aplicaciones presupuestarias, que son una especie de «cajones» que tienen dinero para un fin concreto. El importe del cajón de subvenciones nominativas para temas de empleo controlado por Vox tenía asignado dinero para los sindicatos (241.000 euros) y para la patronal (243.170) antes de que la formación que en Madrid dirige Santiago Abascal pactara su entrada en el gobierno municipal. La decisión de Vox ha sido no destinar nominalmente los 241.000 euros a los sindicatos pero dicho dinero continúa en la «carpeta de dinero sin asignar», por lo que el pacto se puede reactivar.

Este no ha sido el único error de los presupuestos. La Semana Santa Marinera, que tenía y mantiene subvención de fiestas, ha visto como la que tenía desde Turismo (que daba Sandra Gómez como titular de esa cartera la legislatura pasada) se ha volatizado. Fuentes del consistorio ya aclararon ayer que esto es «un error material que será resuelto en la comisión extraordinaria de Hacienda». El proceso que el pacto de Empleo requerirá implica acuerdo en Junta de Gobierno Local y ratificación en pleno, lo que es un proceso más largo pero factible mientras Vox apoye lo que proponga el PP.

Leer más: El PP arrodilla a Vox al obligarle a apoyar la bajada fiscal de 70 millones en Valencia

De este modo, Maria José Catalá se mostró ayer confiada en que volverá a haber foto en Valencia con la patronal CEV, UGT y Comisiones Obreras. «He hablado con Salvador Navarro (CEV), Ismael Saez (UGT) y Ana Alcolea (CCOO) y las relaciones están bien», aseveró ayer la alcaldesa de Valencia, que visualiza reestablecer el pacto por el empleo en tiempo y forma para que no afecte a la actividad para la que se concibió y ha funcionado desde 2001.

Este diario hablo ayer con las tres partes afectadas y se antepuso la prudencia y el deseo de que se aleje la crispación política para volver al diálogo social. «Dar un margen» fue la propuesta que tuvo ayer UGT mientras Comisiones Obreras mostró su confianza en que «se reconduza la situación». La CEV, que no ha perdido su subvención, se mostró alineada en estos conceptos, volviendo a demostrar el alto nivel de sintonía que tienen patronal y sindicatos en el diálogo social.