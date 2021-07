El Consell se planta ante el Valencia CF y les da hasta 2025 para terminar el Nou Mestalla

La construcción del Nou Mestalla lleva 12 años paralizada. Tras varias prórrogas de la licencia de la Actuación Territorial Estratégica (ATE), parece que el Consell se ha impuesto al Valencia CF, denegándoles el nuevo aplazamiento que habían presentado para 2030.

La propuesta del VCF no ha podido aprobarse, ya que no se fundamenta en «los términos exigidos por la legislación aplicable», ha justificado la Conselleria de Economia Sostenible, y le insta a concluir las obras antes de 2025, tal y como estaba previsto. En todo caso, el departamento que lidera Rafael Climent concede al club un plazo de 10 días hábiles para presentar las alegaciones que considere oportunas.

La entidad deportiva no ha cumplido con los plazos comprometidos para la fase I y «la demora hace presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir la Fase II», por ello Economía no ha extendido la ATE. Aun así, le concede al Valencia de opción de argumentar que el retraso fueron por causas extraordinarias, no imputables al equipo para que la Administración revoque esta decisión.

Si el club no presentara alegaciones en 10 días, Economía emitiría ya la correspondiente propuesta de resolución en el mismo sentido.

Aunque, una posible prórroga no podrá exceder de la mitad del término inicial de la ejecución total. Por el momento, Economía da «continuidad a la ejecución de la ATE en los plazos vigentes», de acuerdo con lo que se prevé en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Si el club no presentara alegaciones, Economía emitiría ya la correspondiente propuesta de resolución en el mismo sentido.

El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, ha defendido en declaraciones a Europa Press que su departamento ha trabajado este tema «siempre con rigor, con arreglo a ley y pidiendo los informes pertinentes» y lamenta que, «durante un tiempo, se ha hablado mucho de esta ATE con opiniones», algo que cree que «no es positivo y más en proyectos de esta envergadura».

En su opinión, «desde la Administración y desde el ámbito político tenemos que ser sensatos y rigurosos, esto no es algo de risa», ha advertido. La decisión sobre el futuro de la ATE depende de su departamento, previos informes de Territorio, por lo que censura que «algunas partes hayan hablado de ir a la caducidad de la ATE sin basarse en criterios técnicos y jurídicos».

El conseller espera que «se den las condiciones para que se ejecute la ATE del Mestalla». A su entender, «es lo mejor que le podría pasar a la ciudad de Valencia y a todos los valencianistas del club», ha manifestado a Europa Press.

¿Cómo acordaron proceder el Consell y el Valencia CF en 2015?

El informe de la Conselleria de Economía hace un repaso de las fases y plazos para la ejecución de la ATE, que computan a partir de su entrada en vigor, 15 días después de su aprobación, con el anterior gobierno del PP, es decir, el 30 de mayo de 2015.

1.La primera fase, que debía ejecutarse en un plazo «improrrogable» de tres años, hasta 2018, contemplaba la demolición de las dependencias municipales en desuso en la Avenida de Aragón, la ejecución de la Fase I de la urbanización de la zona del antiguo Mestalla (estadio actual) y la construcción de un hotel -adjudicado a la empresa Expo Grupo- sobre la parcela de estas dependencias municipales, y sobre la que se situará la edificabilidad terciaria transferida del denominado ‘Solar de Jesuitas’.

El ‘nuevo ayuntamiento’ fue derribado en 2015. Foto: Europa Press

2. La segunda fase se divide a su vez en dos subfases:

2.1 Una subfase 1, de tres años, que contempla las correcciones del estudio de movilidad en el ámbito de Corts Valencianes y la urbanización del entorno del nuevo Mestalla, la ejecución y la puesta en funcionamiento del estadio y las zonas comerciales en su ámbito. También se asumía el compromiso de construcción del polideportivo de Benicalap.

2. 2 La subfase 2, con una duración dos años, abarca la demolición del antiguo estadio Mestalla, la ejecución del terciario y aparcamientos del subsuelo en la avenida de Aragón, la urbanización en este ámbito, la ejecución de las medidas correctoras de movilidad para esta zona y las relacionadas con la sostenibilidad urbana.

3. Finalmente, la tercera fase tiene una duración de dos años en los que se construirán de manera progresiva las edificaciones sobre la rasante en la zona del antiguo Mestalla.