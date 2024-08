Cumbre en el PP tras la quema de una imagen de Mazón en Barcelona: «¿Es esa la normalidad y la pacificación de la que hablaba Illa?»

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) ha denunciado un incidente ocurrido durante las fiestas del barrio de Gràcia en Barcelona, donde el colectivo Arran quemó una fotografía del presidente de la Generalitat Valenciana y líder del PP valenciano, Carlos Mazón.

Este acto, calificado por el PPCV como «violento, intolerable e inadmisible», ha llevado a la formación a solicitar una «condena expresa» por parte del PSPV y Compromís, contando además con el respaldo del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Carlos Mazón reaccionó rápidamente a través de su perfil en la red social ‘X’, dirigiéndose directamente a los autores del acto:

Podéis quemar mi cara un millón de veces y hacerme lo que queráis.



A la Comunitat Valenciana se la respeta y quien no lo haga me tendrá enfrente con todas las consecuencias.



La patochada soberanista toca a su fin. https://t.co/jiWdHqECgY — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) August 24, 2024

El colectivo Arran compartió en su cuenta de ‘X’ un vídeo que muestra la quema de la fotografía de Mazón, quien aparece caracterizado como Felipe V y boca abajo, junto con una bandera española.

Ante este suceso, Feijóo ha apoyado al líder valenciano con un mensaje en su red social ‘X’: «No hay lugar para el odio ni para el radicalismo en nuestras fiestas ni en nuestra sociedad».

«Carlos, cuentas con todo nuestro apoyo. Juntos, defenderemos siempre la dignidad y el respeto a la Comunitat Valenciana y a la bandera de todos los españoles», ha escrito también Feijóo en la misma publicación.

Además, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha afirmado que «odio y la intolerancia no tienen cabida en democracia, ni tampoco la equidistancia de los demócratas con estas actitudes».

Mazón solicitó la retirada de una pancarta de Arran

Este incidente ocurre apenas una semana después de que Mazón pidiera la «retirada inmediata» de una pancarta colgada por Arran en Barcelona, con el mensaje «Benvingudes a la Vila de Gràcia. Açò no és Espanya, som Països Catalans» (Bienvenidas a la Vila de Gracia. Esto no es España, somos Països Catalans).

Mazón calificó este lema de «insulto supremacista» y declaró: «Los Països Catalans ni existen ni existirán. Si no respetáis nuestro Estatut, no respetaremos el vuestro. Será así de sencillo. En la Comunitat no nos arrodillamos»

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, también se pronunció, asegurando que los responsables de estos actos «no van a conseguir su objetivo».

Pérez Llorca también hizo un llamamiento al PSPV y a Compromís para que condenen estos actos radicales y cuestionó si, dado que se trata de actos «contra el PP y Carlos Mazón, van a mirar hacia otro lado como hacen siempre».

El Consell pide explicaciones a Illa

El secretario general del PPCV concluye lanzando un dardo al presidente del Gobierno, señalando que «esta es la imagen de España que está dejando» con «la ayuda» del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

En esta línea, la vicepresidenta criticó duramente este acto de «extrema violencia en Cataluña» y cuestionó las afirmaciones del presidente de la Generalitat de Cataluña sobre la «normalidad y pacificación» en la región: «¿Es esa la normalidad y la pacificación de la que hablaba Salvador Illa?», se ha preguntado, a la vez que ha denunciado que el «separatismo más radical continúa campando a sus anchas» en Cataluña y «una demostración han sido las fiestas de Gràcia, donde los cachorros de la CUP han tratado de politizarlas».

Ruth Merino, consellera de Hacienda y portavoz del Consell, expresó su apoyo al jefe del Consell y describió estos actos como una «muestra de intolerancia y odio». Merino aprovechó para criticar a Pedro Sánchez y a Illa, señalando que es engañoso hacer creer que «la amnistía y la sumisión al separatismo traerán paz social y convivencia».

Ple de Les Corts Valencianes. (Foto: José Cuéllar/Corts Valencianes)

La consellera de Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, también manifestó su respaldo a Mazón, declarando que «detrás del catalanismo solo hay odio y xenofobia. Para vuestra desgracia, ahora tenemos un presidente que ni se arrodilla ni se calla. No hay fuego suficiente que pueda con Carlos Mazón defendiendo a los valencianos».

Por su parte, Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, cuestionó irónicamente la idea de «pacificación y normalización» en Cataluña: «¿Cómo era aquello? Va, hombre, va», comentó con escepticismo.

Finalmente, la presidenta de la Diputación de Castellón y líder del PP en la provincia, Marta Barrachina, atribuyó estas actitudes al «resultado de la política divisiva» del presidente Pedro Sánchez.