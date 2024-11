Feijoó alerta de que en la reconstrucción tras la DANA «ya no caben equivocaciones»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que la reconstrucción tras la DANA en la Comunidad Valenciana será «un trabajo largo», «durísimo» e «ingente» en el que «ya no caben las equivocaciones» que se han producido inicialmente en la gestión, ya que, según ha advertido, la gente ni «las va a aceptar» ni «las merece».

«Y estoy seguro de que el presidente de la Generalitat se comprometerá en su comparecencia esta misma mañana», ha declarado Feijóo en un desayuno organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia, que ha presentado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Así se ha pronunciado Feijóo poco antes de la comparecencia de Mazón en Las Cortes valencianas 17 días después de la DANA, que ha generado una gran expectación, y en la que dará cuenta de su gestión en esta tragedia, que ha dejado un balance de 216 fallecidos, más de 70 localidades arrasadas y daños materiales multimillonarios.

Respuesta «inmediata», «autocrítica» y «prontitud» en las ayudas

Feijóo ha afirmado que ante lo ocurrido, en primer lugar, la respuesta de las administraciones públicas, sobre todo la de la Generalitat Valenciana y el Gobierno central, «ha de ser inmediata» y, en segundo lugar, «ha de ser en forma de crítica y autocrítica» porque deben «asumir lecciones» que han «aprendido en esta tragedia».

«Y en varias partes de la cadena, desde el mismo suministro de información hasta el día de hoy, hay aciertos y hay errores. Ha habido buenas y malas intenciones que es necesario examinar y puntuar», ha admitido.

En tercer lugar, el presidente de PP ha indicado que esa respuesta en la reconstrucción de la Comunidad Valenciana, «fundamental para el PIB de España», «merece una prontitud en decisiones y concreciones».

«La reconstrucción será un trabajo largo, durísimo, y será un trabajo ingente en el que ya no caben las equivocaciones que hemos tenido en la gestión. La gente no las va a aceptar y, desde luego, no las merece. Y, en este sentido, estoy seguro de que el presidente de la Generalitat se comprometerá en su comparecencia dentro de poco de tiempo, esta misma mañana, a gestionarlas», ha aseverado.

Ve «muchas lagunas» en los decretos ley de ayudas del Gobierno

Dicho esto, Feijóo ha vuelvo a pedir al Gobierno que «se ajusten las ayudas financiadas con fondos públicos a las necesidades objetivas que está teniendo la economía valenciana» porque «hay muchas lagunas» en los dos reales decretos-leyes aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En especial, ha citado una «laguna» que es «muy sangrante» y «todo el mundo la entiende». «Si se han perdido más de 100.000 vehículos, es absurdo decirle a un ciudadano que ha perdido su vehículo que lo que va a tener es exclusivamente la compensación que le corresponde por el Consorcio de Compensación de Seguros», ha recalcado, para advertir de que «quien no tenía dinero para cambiar su coche antes de las riadas, menos lo va a tener ahora».

En medio de la tragedia, Feijóo ha asegurado que el PSOE y sus socios «no se ponen de acuerdo en cuántos impuestos y con qué intensidad hay que subirlos», criticando que no «aparquen la voluntad de seguir incrementando la presión fiscal sobre los trabajadores» en este momento.

Contar con las empresas en la reconstrucción

«Al tiempo que constatamos la negativa del Gobierno en aumentar las ayudas a los afectados por las riadas, conocemos que quieren subir 46 impuestos, además de los 81 que ya han subido en los últimos años», ha denunciado, para añadir que «por pudor, al menos durante algún tiempo deberían de posponer» su reforma fiscal.

A renglón seguido, ha señalado que «es un grave error del Gobierno haber dejado de lado a las empresas en la Comunidad Valenciana». A su entender, «la mejor manera de recuperar la normalidad en la Comunidad Valenciana es que funcionen los servicios públicos, pero que funcionen las empresas» también.

«Y la mejor garantía de reconstrucción de la economía valenciana es exactamente eso, que empiecen a funcionar los centenares de empresas en polígonos que han sido abnegados por la riada», ha dicho, para subrayar que el PP ha «arrimado el hombro» haciendo propuestas para que se incorporen a los reales decretos del Gobierno.

«Irresponsabilidad» del ejecutivo de Sánchez

Feijóo ha afirmado que él «nunca» ha visto «una catástrofe de estas dimensiones». «Nunca he visto una emergencia nacional como la que se ha producido en la cuarta economía de España y nunca he visto un impacto en las infraestructuras, no solamente en las infraestructuras viarias, sino la ausencia de infraestructuras hídricas», ha manifestado.

Así, el jefe de la oposición ha denunciado «la inoperancia durante todos estos últimos años en prever lo que podía ocurrir y al final ocurrió», así como «la falta de compromiso ante una emergencia nacional».

En este punto, ha señalado que el Gobierno, «con todas las capacidades logísticas que podría haber desplegado, lo ha hecho de una forma inconcreta, parcial y a instancia de un presidente autonómico que no tiene ninguna competencia en materia de defensa, ni en materia logística, ni en materia de Guardia Civil, Policía Nacional y las vías de alta capacidad del Estado».

Así, ha advertido de que el Ejecutivo central es «el único que puede cortar una autovía» con la Guardia Civil y «no las cortó durante aquel tiempo». Esto, ha proseguido, «lleva a reflexionar sobre la irresponsabilidad de algunos responsables públicos» en España.

Pide que las víctimas no se sientan «olvidadas»

Feijóo ha puesto en valor el «dispositivo solidario» que se ha visto estas dos semanas tras la DANA, ya que «15.000 personas de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular» se han desplazado a la Comunidad Valenciana, en la que están todavía «trabajando más de 4.500 personas, trabajadores, empleados públicos» de esas autonomías del PP.

Tras defender que la respuesta colectiva se extienda el tiempo que sea necesario y que las víctimas «no se sientan olvidadas en pocas semanas», como a su juicio ocurrió tras al volcán de la Palma, donde «todavía no se han cumplido las obligaciones que se asumieron».

A su entender, eso «es lo humano porque tanto dolor no puede resultar ajeno». «Lo humano en una situación así no deja cabida para la inacción, para la espera o para la omisión del socorro al prójimo», ha manifestado.

Tras reconocer que «son inevitables, muchas veces, los accidentes», Feijóo ha subrayado el «dolor» que sienten «todos los españoles por los más de 220 muertos» que ha provocado la riada, unos hechos con los que están «todavía impactados».