Mazón acusa a Puig de «ayudar siempre a los independentistas» catalanes

Este viernes el PPCV celebrará un acto en el que arrancará el curso político, aunque el presidente del partido, Carlos Mazón, ya ha comenzado su agenda. De hecho, este martes en su visita a Castellón ha aprovechado para criticar la «querencia y la obsesión de la Generalitat Valenciana por mirar siempre a Cataluña«.

Estas declaraciones las ha dado al ser preguntado por la reunión de este miércoles del presidente de la Comunitat, Ximo Puig, con el presidente de Cataluña, Pere Aragonès. Asimismo, les ha acusado de «ayudar siempre a los intereses de Cataluña, sobre todo a los independentistas«.

Mazón ha subrayado que si estas reuniones se producen para defender la financiación que merece la Comunitat Valenciana, el PP «siempre» estará a favor. Aunque para él es extraño que se reúna con las regiones del norte, en ve de los del sur «para defender, por ejemplo, el agua que necesita la Comunitat Valenciana«.

El presidente ‘popular’ ve escasas las ayudas al ocio nocturno

«Me llama mucho la atención esta falta de equilibrio por parte de la Generalitat Valenciana», ha concluido el asunto. Por otra parte, ha resaltado que la Comunitat Valenciana siga «a la cola» en la vacunación contra la Covid-19 y, sin embargo, el ocio nocturno «haya estado siendo criminalizado por parte de la Generalitat desde hace demasiado tiempo».

«No veo nuevas medidas para el ocio nocturno, al que no se le está dando ninguna opción, y parece que el ocio nocturno, e incluso gran parte de la hostelería, sean los culpables de que se hayan contagiado más personas», ha añadido.

Además, ha acusado a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, de haber culpado a los médicos al principio de la pandemia por su «irresponsabilidad en su tiempo libre». Para después, desprotegerlos y tener la cifra más alta de sanitarios contagiados de España.

Respecto a la polémica en Podem, el dirigente ‘popular’, lo ha tildado de «sainete» la situación que se está viviendo entre los miembros del Consell. «No me interesa lo que hace un señor de Podemos con su propio partido y si está peleado o no, sino que lo que me preocupa es que la política de vivienda en la Generalitat Valenciana está en manos de comunistas«.