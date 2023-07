Mazón será investido como presidente de la Generalitat el 13 de julio

Carlos Mazón, actual presidente de la Diputación de Alicante, anunció en una rueda de prensa que espera que sea investido como el próximo presidente de la Generalitat Valenciana el próximo día 13 de julio. Esta investidura se llevará a cabo en virtud del pacto de gobierno alcanzado con el partido Vox, el cual respalda su candidatura.

Mazón señaló que, si bien la fecha aún no está confirmada, espera que la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, oficialice próximamente los detalles del pleno de investidura. En este sentido, el líder del Partido Popular de la Comunidad Valenciana expresó que «hasta que no acuda» con Massó esta tarde, quien «establece los plazos» correspondientes, no podrá confirmar definitivamente la fecha.

Con vistas a la investidura, Carlos Mazón comunicó que presentará su dimisión como presidente de la Diputación de Alicante en un pleno extraordinario que se celebrará el día 12 de julio. En dicho acto, Ana Serna asumirá la Presidencia de la corporación provincial. Mazón explicó que esta renuncia es necesaria para evitar agotar su mandato en la Diputación, ya que se prevé que el pleno de investidura tenga lugar al día siguiente.

El líder político subrayó que corresponde a la presidenta de Les Corts y a la Mesa de Les Corts establecer los mecanismos y plazos adecuados para la investidura. En consonancia con este proceso, Mazón afirmó que no asistirá al pleno de investidura como presidente de la Diputación de Alicante, a fin de evitar cualquier «posible incompatibilidad» y en aras de garantizar la «transparencia y el respeto democrático».

Carlos Mazón expresó su confianza en que el pleno de investidura se lleve a cabo «íntegramente» en un solo día, aunque resaltó que es la presidenta de Les Corts quien tiene la potestad de confirmar oficialmente la fecha y los detalles del proceso.

23J: un cambio de gobierno

Además, el líder del PPCV, ha aprovechado esta oportunidad para dirigir un llamamiento a la ciudadanía de cara a las próximas elecciones. En su discurso, ha enfatizado la necesidad de que se «culmine un cambio» de Gobierno en la Moncloa.

Mazón ha destacado las preocupaciones y reivindicaciones específicas de Alicante, como los recortes en el suministro de agua a través del trasvase y la falta de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado en la provincia, motivos que impulsan el deseo de un cambio político real.