Mazón asegura que la «patochada» de los Països Catalans se ha acabado con el PP

El ‘president’ de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha remarcado que la «patochada» de los ‘Països Catalans’ se ha terminado con el Partido Popular y ha alertado que, mientras él esté al frente del Consell, tanto la Comunitat Valenciana como su partido se enfrentarán a cualquier intento de promoverlos.

De esta manera se ha manifestado el líder del PPCV después de que hace algunos días quemaran una fotografía con su rostro durante un acto del colectivo Arran en las fiestas del barrio de Gràcia de Barcelona. Después de estacar que «viene llorado de casa», ha incidido en que su obligación es decirles que sabe que «lo van a seguir haciendo».

Tras asegurar que las formaciones independentistas «vienen hablando de ‘Països Catalans’ desde hace demasiado tiempo», ha querido dejar bien claro que «no va a ocurrir mientras el Partido Popular esté en la Comunidad Valenciana, mientras haya una cosa que se llama Constitución y Estatut».

Con los ‘Països catalans’, «pie en la pared»

«Cada vez que alguien levante una bandera diciendo ‘Països Catalans’ nos va a tener enfrente«, ha apuntado antes de añadir: «No somos el apéndice de nadie, no somos el hermano pequeño de unos supremacistas de nada, no somos los aplaudidores de la supremacía de nadie».

Mazón ha remarcado que todo tiene un límite y que únicamente exigen respeto. «Que quemen todo lo que quieran, que yo voy a estar aquí, el Partido Popular está aquí y la Comunidad Valenciana va a estar aquí», ha insistido.

«El Gobierno de España decía que no iba a ocurrir la amnistía y ocurrió, tenían la ensoñación de la malversación y ocurrió, tenían la ensoñación de los indultos y el Gobierno de España decía que no iba a ocurrir y ocurrió», ha destacado y ha zanjado: «Con los ‘Països Catalans, pie en pared, eso sí que ya no tiene un pase».