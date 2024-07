Mazón: «Sólo queda el Sanchismo y el socialismo valenciano defendiendo esta singularidad de Cataluña»

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha cargado contra la soledad en la que está quedando Pedro Sánchez y sus acólitos y el partido socialista valenciano, que está dirigido por la ministra y exalcadesa de Gandía, Diana Morant, tras el pacto por el cual ERC hará presidente de la Generalitat catalana a Salvador Illa.

«Para mí es más que evidente que esto es un golpe de Estado fiscal. Sólo queda el Sanchismo y el socialismo valenciano defendiendo esta singularidad de Cataluña. No he escuchado a ningún otro líder del Partido Socialista de toda España defender esta singularidad. Defender, no un borrador de un concierto, sino la práctica segregación fiscal de Cataluña porque esto lo que significa es que se invierte la carga de la prueba fuera de la Constitución», ha asegurado Mazón.

El foco lo ha puesto el presidente de la Generalitat Valenciana en que la singularidad que se propone con Cataluña rompe con los criterios de solidaridad y, en la práctica, va a suponer menos recursos para el resto de regiones por lo que, incide Mazón, el acuerdo de investidura de Illa se hace a costa de que «cada día nos cuesta más reducir las listas de espera de sanidad, cada día nos cuesta más una prótesis de caderam cada día nos cuesta más una mamografía, cada día nos cuesta más una ecografía…».

Ésta es la injusticia», ha remarcado Mazón, que ha incidido en que «tomaremos todas las acciones sociales, institucionales, legales y, por supuesto, estatutarias que eviten el agravio intolerable a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana que tenemos que asistir a la doble cruda realidad de ser los peor financiados y, por tanto, los más agraviados con este golpe de Estado fiscal».

Tras las declaraciones de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, en las que ha asegurado que la propuesta para que ERC apoye la investidura de Salvador Illa como presidente catalán a cambio de gestionar el cien por cien de los tributos en esa Comunidad Autónoma no puede prosperar («No puede prosperar en el Congreso. No lo puedo apoyar y confío en que mi partido no lo tolere», ha dicho), Mazón ha dicho que «afortunadamente hay vida en Marte todavía, así que no perderemos la esperanza. A mí me gustaría que esa solidaridad, esa progresividad y esa igualdad entre los españoles lo defendieran los socialistas valencianos, pero estoy perdiendo la esperanza».