Montanejos pide 1,7 millones de fondos Next Generation tras rescatar su balneario

El Ayuntamiento de Montanejos ha pedido 1,7 millones de euros de los fondos Next Generation para mejorar las instalaciones de su balneario, al que le va a dotar de geotermia tras tener que rescatarlo al ser económicamente insostenible. Según explica su alcalde, Miguel Sandalinas (PSOE), se ha presentado un plan de sostenibilidad en el que se dedicará 700.000 euros para dotar de geotermia al balneario más un millón de euros para mejorar el entorno de la fuente de los baños, sendas, adecuación de caminos y mejoras varias de adecuación a la naturaleza de elementos utilizados por las empresas turísticas.

El balneario, principal referente de Montanejos como destino turístico del interior de Castellón, ha estado al borde de la quiebra durante este ejercicio por el incremento de los costes energéticos. De hecho, según explica Sandalinas, el gestor del balneario de Montanejos, Miguel Ángel Fernández Torán, que dirige entre otros negocios turísticos el balneario de Cofrentes, solicitó dejar la concesión del recinto de aguas de Montanejos.

«Nos comunicó en agosto pasado que quería dejar la concesión y le pedimos que continuara durante este año para hacer una sucesión ordenada. Vamos a sacar una línea para hacernos cargo de la subida de los costes energéticos y mantener el balneario abierto hasta final de año», explica Sandalinas, que desde su conocimiento económico como administrador concursal, explica que la ayuda sirve para «cubrir los desequilibrios económicos en la explotación de la concesión».

Al margen de la ayuda puntual, Sandalinas cuenta con un plan reenfocar el balneario. Asegura que sacará un nuevo concurso para la gestión del balneario y que una de las empresas que forma parte de la Fundación de Turismo de Montanejos ya ha manifestado su interés en gestionarlo. Una de las claves para esa futura adjudicación se espera que sea el ahorro energético al que se aspira vía los fondos Next Generation.

A corto plazo, Montanejos está pasando página al desolador incendio que ha quemado 4.700 hectáreas de zona boscosa. Tal y como asegura su alcalde, en el destino del interior de Castellón se ha podido volver a reiniciar toda la industria turística. «Estamos repasando con todas las empresas de aventura el entorno y todas las sendas están en perfecto estado para todas las actividades, como la escalada, que se puede hacer ya con total normalidad», apunta Sandalinas, que añade: «A partir del jueves volverá a estar operativo el control de aforo en la fuente de los baños».

Hosbec respalda al destino del interior de Castellón

Desde la patronal turística nacida en Benidorm se respaldó a este destino turístico del interior de Castellón mientras se incide que el pasado viernes se daba por controlado y casi extinguido el incendio declarado en la zona y que obligó a evacuar a la población. «El mismo viernes se volvieron a abrir algunos establecimientos de la zona y este lunes ya se encuentra toda la oferta operativa para recibir a todos los turistas que tenían sus reservas para Semana Santa», apunta desde Hosbec.

«El fuego no ha llegado al núcleo turístico de Montanejos por lo que su entorno y la conocida zona de Fuente de los Baños está en perfecto estado, y con la naturaleza de la primavera en pleno esplendor en todos los alrededores», asegura la patronal turística. Aun así, las reservas hoteleras, que rozaban el 100% de ocupación hace unas semanas, se han visto afectadas por el incendio y se han registrado cancelaciones sobre todo debido a la incertidumbre durante casi toda una semana. Ahora el objetivo, según el alcalde de Montanejos, es llegar al 85% de ocupación.

“Ahora ya está todo controlado y el turismo puede volver a Montanejos con total normalidad”, ha declarado Valentín Collado, copropietario del Hotel Rosaleda del Mijares, uno de los más importantes y visitados de la zona.

Según asegura la patronal Hosbec, Montanejos es conocido en el mundo turístico como el ‘Benidorm’ del interior, ya que es una de los puntos turísticos en los que su oferta de alojamiento reglado (hoteles, campings y apartamentos turísticos) supera con creces la de su población residente, que apenas supera los 550 habitantes censados, según último dato del INE.

Sin ayudas ni entorno para un balneario con alta ocupación

Miguel Ángel Fernández Torán, gestor del balneario de Montanejos, es también el gestor del balneario de Cofrentes, que con más de 100.000 pernoctaciones al año, es el establecimiento hotelero que más camas vende al año en la provincia de Valencia. Su visión sobre lo que ocurre en Montanejos es distinta.

«Fui al alcalde el 3 de agosto a decirle que con 6.000 personas en Montanejos tenía reservados 12 baños», recuerda. De este modo, explica que los modelos turísticos de los balnearios por los que apuesta están focalizados en tener una alta ocupación durante todos los días de la semana. «No es compatible vender a 120 euros la noche el fin de semana si los que están una semana pagan 40 euros al día. La despoblación se combate con trabajo durante toda la semana, no sólo el fin de semana», asegura el empresario.

Tras asegurar que su modelo turístico no recibe ayudas, Fernández Torán aboga por un modelo intensivo en ocupación y en empleo. «El modelo de negocio que teníamos en Montanejos no es viable. Los principales hoteleros han evolucionado hacia un modelo turístico en el que no teníamos camas para el producto termal«, asegura el mayor gestor de turismo termal de la Comunidad Valenciana.