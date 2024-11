Sánchez apoyará los Presupuestos de Mazón de 2025

Los socialistas valencianos votarán a favor de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2025 elaborados por el Gobierno de Carlos Mazón tras el paso de la DANA que ha arrasado gran parte de la provincia de Valencia.

Así lo ha anunciado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, también secretaria general del PSPV-PSOE, en una entrevista en la cadena SER recogida por este diario, en la que ha confirmado que su formación votará a favor de las cuentas diseñadas por el Ejecutivo de Mazón y paralizadas tras el desastre natural que ha golpeado a multitud de municipios valencianos.

«Las personas afectadas tienen derecho a que el Gobierno de España y el de la Generalitat les cubramos sus derechos y sus necesidades básicas, como la vivienda, la recuperación de la normalidad en el trabajo… 1.600 millones de euros reconocidos ya en un primer paquete con derechos para todas las personas que lo necesiten. Es un paquete que se va a ir aumentando para ayudar a todas las personas, los trabajadores, los empresarios, los autónomos…», ha explicado la ministra del Gobierno de Sánchez.

Morant ha negado que Sánchez condicionara las ayudas a los afectados por la DANA a la aprobación de las cuentas del Estado en el Congreso: «El presidente del Gobierno no ligó la ayuda a los ciudadanos a los Presupuestos. Son una herramienta que deben recoger las necesidades de los ciudadanos y ordenar las prioridades de la sociedad en función del dinero que los gobiernos recaudan de los ciudadanos y estoy segura de que a día de hoy no hay ningún ciudadano al que se le pregunte y su prioridad no sea ayudar y cubrir las necesidades de las víctimas de esta tragedia», ha manifestado.

«Las administraciones tenemos la obligación de presentar unos presupuestos que recojan las necesidades de los ciudadanos y claro que nos corresponde a los gobernantes y al resto de los políticos atender esas partidas presupuestarias para ayudar a los ciudadanos», ha agregado.

La líder de los socialistas valencianos ha asegurado que le trasladó «desde el primer día» a Mazón que puede contar con su apoyo «como ministra y como secretaria general de los socialistas valencianos».

«El PSOE estará a la altura de ayudar a los ciudadanos. Ayudaremos al señor Mazón para que los Presupuestos recojan de una manera adecuada las necesidades de nuestros vecinos», ha confirmado.

Preguntada sobre si el PSPV votará a favor o será una abstención, la ministra ha asegurado que «será un voto afirmativo» y, en cuanto a si este movimiento está condicionado a un voto a favor de los Presupuestos Generales del Estado, Morant ha zanjado: «Yo no estoy condicionando nada. No entendería ningún ciudadano de este país que los políticos no tuviéramos como prioridad única y absoluta ayudar a la ciudadanía. Si eso se plasma en unos Presupuestos, los políticos deben apoyar esos presupuestos».

Los Presupuestos de Mazón, en ‘stand by’

El pasado 30 de octubre, solo un día después del paso de la DANA por Valencia, el Gobierno de Mazón decidió suspender la presentación de los Presupuestos de la Generalitat de 2025, prevista para ese mismo jueves, 31 de octubre.

De este modo, no se celebraró el pleno extraordinario para aprobar el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2025 y su correspondiente ley de acompañamiento.

El Consell tomó esta decisión tras los efectos devastadores de la DANA que ha afectado especialmente a la provincia de Valencia ya que, en principio, la duda estaba en si los Presupuestos de la Generalitat se presentarían ese miércoles 30 o el jueves 31.

Y es que ese jueves, 31 de octubre, finalizaba el plazo legal para que los segundos presupuestos de esta legislatura llegaran a Les Corts, después de unos últimos días de negociaciones con Vox tras su salida del Ejecutivo autonómico. A partir de su presentación, estaba previsto que iniciaran su tramitación con la celebración del pleno extraordinario, las comparecencias de los consellers y el periodo de enmiendas.

Hasta el momento, no se ha fijado una nueva fecha para la celebración del pleno extraordinario del Consell para aprobar las cuentas autonómicas del próximo ejercicio e iniciar el correspondiente trámite, tal y como estaba inicialmente previsto.