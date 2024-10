Mazón confirma que PP y Vox «trabajan conjuntamente» en los presupuestos valencianos

El presidente de la Generalitat Valenciana y líder del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmado este lunes que su formación, que gobierna en solitario y sin mayoría absoluta, «trabaja conjuntamente» en la elaboración de los presupuestos autonómicos con Vox, que abandonó el Gobierno valenciano tras el choque entre ambos partidos a nivel nacional por las políticas de inmigración.

«Estamos hablando. Estamos trabajando conjuntamente», ha señalado el jefe del Consell a preguntas de los periodistas en su visita en Meliana (Valencia) al centro de día de personas mayores ‘Ana Lluch’, del Instituto Valenciano de Servicios Sociales.

En una entrevista reciente con Economía Digital, la consellera de Hacienda y portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, aseguró no tener conocimiento de ninguna petición por parte de los de Abascal. «Yo no tengo constancia de que exista una lista de peticiones por parte de Vox para el presupuesto. No la tengo. Con Vox, como con el resto de partidos, se debatirán, se consensuarán y se atenderán sus propuestas una vez se presenten los presupuesto en Las Cortes. Se dialogará con todos. Las peticiones que tengamos, como las que puedan tener el PSOE o Compromís, se estudiarán», expresó.

Según ha explicado Mazón, el grupo parlamentario de Vox, cuyos votos serían necesarios para sacar adelante las cuentas que se presentarán previsiblemente este jueves para comenzar su andadura parlamentaria, «ha pedido tener algunas reuniones previas». «Y se están produciendo porque estamos dispuestos a dialogar con quien haga falta porque este es un Gobierno dialogante», ha explicado.

«El Gobierno del cambio es un gobierno dialogante y habla con todo el mundo. Y con los que muestren más interés o menos. Me sorprende que algunos no tengan tanto interés porque cuando estamos hablando de los presupuestos de la Generalitat Valenciana», ha criticado Mazón.

El ‘president’, que ha asegurado que les «quedan horas para ultimarlos», ha destacado que van a priorizar «las políticas sanitarias, la educación pública y las políticas de la dependencia, las políticas sociales«.

«Y lo vamos a hacer habida cuenta de la lamentable financiación que se está prolongando durante demasiado tiempo y, a pesar de eso, estamos obligados a hacer el mayor esfuerzo posible. Con una mano haciendo el esfuerzo social y con la otra mano exigiendo lo que nos corresponde, porque yo desde luego, no voy a permitir que ninguna valenciana y ningún valenciano tengan menos derechos sociales», ha desarrollado.

El jefe del Consell ha reiterado su petición de que «el resto de grupos estén a la altura de las circunstancias y que no sea un diálogo de cálculo político, sino que sea un diálogo de cálculo por los valencianos».

«Es un presupuesto que avanza las políticas del cambio que hemos puesto en marcha porque vamos a avanzar en rebajar la presión fiscal porque no hay derecho a que los valencianos sufran más presión fiscal que el resto de los españoles. Y también queremos avanzar en nuestra política de libertad, de convivencia, de incentivos para la economía, para la riqueza, de atraer la inversión, de la simplificación administrativa…», ha concluido.