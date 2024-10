«No tengo constancia de que exista una lista de peticiones por parte de Vox para el presupuesto»

Ruth Merino es la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública del gobierno valenciano. Habla de un presupuesto avanzado en el que todavía las consellerias pueden lograr cambios. Defiende enérgicamente que la bajada de impuestos que realiza el PP en la Comunidad Valenciana es para rentas medias y bajas y no altas. También contesta la que fue sindica de Ciudadanos cómo se ve desde el Palacio del Almirante los pasos de Vox, que fue su socio de gobierno. En otra parte de la entrevista, aborda el problema de la financiación, el fondo de nivelación, la deuda y los diferentes peso que para ello tienen actores como Diana Morant o Gabriel Rufián.

Los presupuestos se tienen que presentar a final de mes, ¿qué porcentaje está ya hecho?

Están bastante avanzados en una primera instancia, que es la de que cada consellería haga su trabajo. Ahora falta una labor de coordinación y dirección desde la Consejería de Hacienda, que tutela al conjunto y marcamos la pauta con las premisas que nos manda Europa, en este caso, porque del Gobierno de España no tenemos demasiadas pero sí que tenemos esa directriz del techo de gasto. Hay que dar cumplimiento en global, pero también teniendo en cuenta lo que cada consellería aporta. Tenemos el presupuesto bastante avanzado y ya viendo por consellería cómo queda el presupuesto.

Teniendo en cuenta el techo de gasto, ¿cuánto le queda por negociar de lo que se lleva cada consellería?

No queda mucho. Estamos viendo dónde se puede ajustar. Lógicamente, todos los consellers tienen muchos proyectos, muy buenos y les gustaría poderlos ejecutar cuanto antes todo lo que tiene en mente. Hay que ver lo que es prioritario porque cuando existe una infrafinanciación crónica hay que atender lo prioritario y a partir de ahí ir bajando a lo importante y luego ir bajando a lo necesario y ajustar dentro de cada conselleria.

¿Hay premio al que se ha ejecutado lo que se le presupuestó y penalización al que ha ejecutado menos?

No, eso no funciona así porque además hay que tener en cuenta muchas variables. A veces se ejecuta más o menos, no por una peor praxis sino por circunstancias ajenas muchas veces. Entonces se valora cada cosa con mucho sentido común.

La bajada de impuestos prevista se adelantó ya con la Ley de acompañamiento. En este tema siempre se habla de si se sube a los pobres o a los ricos. ¿Qué es un rico y qué es un pobre según Ruth Merino?

No me había planteado nunca cuál es el límite entre ser pobre o ser rico pero lo que tengo muy claro es que las medidas que está adoptando este Consell están beneficiando las rentas medias y bajas, que son las que tienen esos límites. Las deducciones fiscales, que son sociales realmente, que han entrado ya en vigor benefician a las rentas medias y bajas que son las que están por debajo de los 30.000 euros anuales en declaración individual o 48.000 en declaración conjunta.

¿Esto significa que los que cobran más son ricos o medios?

Eso significa que no estamos bajando los impuestos a los ricos. Estas son las rentas medias, que son la inmensa mayoría de rentas que se presentan. Si algunos consideran, y lo consideran porque se atreven a decirlo públicamente, que estamos bajando impuestos a los ricos pues la gente tendrá que llegar al convencimiento de que eso es una mentira. Es una falacia. Este Gobierno no está bajando los impuestos a los ricos. Hubo una bajada, que fue la primera que hicimos, del impuesto de sucesiones y donaciones que afecta a todos, a ricos y a personas con un sueldo normal, porque consideramos que era un impuesto que era injusto e inmoral, ya que suponía tras un fallecimiento volver a pagar por lo que tus padres ya habían pagado ya durante toda su vida. Después de eso, lo que hemos hecho han sido bajadas de impuestos a rentas medias y bajas que son medidas fiscales y sociales que están aliviando a las familias y que están teniendo muy buena acogida. Ésta es una comunidad donde la presión fiscal es de las más altas de España y, tal y como dice nuestro programa de Gobierno, tenemos la intención de aliviar esa asfixia fiscal.

Una vez se presentaron los presupuestos el año pasado, Standard & Poor’s mejoró la calificación de la Comunidad Valenciana. ¿Cree que van a continuar las mejoras de las agencias de calificación?

Sí, costará porque tiene un peso muy importante la deuda que tiene esta comunidad y los números están ahí. La deuda es la que que es y la causa en un 80% es por la infrafinanciación. Más allá de esto, yo creo que las agencias de calificación tienen muy en cuenta también el rigor y la seriedad a la hora de gestionar las cuentas. La seguridad que da este Consell es lo que ha hecho que se mejoren los ratings.

¿Tiene la administración valenciana solvencia como para poder acudir al mercado de deuda?

Actualmente, no. Estamos muy lejos de poder acudir al mercado de deuda. Debería desaparecer entre el 30 y el 35% de la deuda para poder salir a los mercados.

¿Con una quita de ese tamaño se podría salir ya a colocar deuda?

Según los informes de la Dirección General de Financiación, los baremos que utilizan las agencias de calificación requieren esa bajada de la deuda. Esto es necesario pero no suficiente para acudir a los mercados ya que también se tendría que solucionar los ingresos que no tenemos por la infrafinanciación. Por eso la deuda es parte del problema pero no es la solución.

Vamos a hablar de algunas partidas del presupuesto, ¿el Instituto Valenciano de Finanzas va a recibir más fondos?

Estamos trabajando desde el Instituto Valenciano de Finanzas en nuevas líneas. Estamos trabajando en ellas. De hecho, hay una nueva ya recién estrenada de capital riesgo que movilizará 50 millones de euros a la que se han acogido 17 entidades bancarias y se está trabajando en nuevas líneas e intentaremos dotarlas del presupuesto correspondiente para que sean efectivas y lleguen a las empresas y a las pymes.

¿Va a haber nuevas dotaciones para nuevas líneas el ejercicio que viene?

Nuevas o se redistribuirán.

¿Se puede cifrar?

No, estamos trabajando. Hay que hablar con entidades financieras y hasta que no se cierra no se puede decir cómo queda.

¿Hay líneas específicas para grandes proyectos que puedan venir?

La Dirección General de Productos Estratégicos trabaja en ello y su presupuesto no es el único recurso. Hay también partidas de otras consellerias. Aunque no haya una partida destinada concretamente a un gran proyecto es algo que tenemos muy en cuenta. Si viene una inversión importante la Comunidad Valenciana hay que apoyarla y, sobre todo, no obstaculizar.

¿El sector de la automoción tiene un peso específico dentro del presupuesto diferente al del año pasado?

Se está trabajando. Como te digo, no está cerrado. En cualquier caso, la conselleria de de Industria, que es la que le compete, tiene muy en cuenta el sector de automoción con el momento que está pasando.

Dentro de las ayudas a pymes, hay otras comunidades del PP que han hecho líneas directas específicas para acuerdos con la SGR. ¿Os planteáis líneas de apoyo directamente con SGR?

El IVF, que tiene presencia en la SGR, es sólo una parte y no decide lo que la SGR hace. Estamos trabajando igual que en los presupuestos anteriores.

Hablemos de financiación a patronales. ¿Hay aumento o recorte en las subvenciones?

Se valora las áreas que puedan tener más o menos necesidades según la coyuntura y se toma la decisión, que en estos momentos está en trámite. No está cerrado. No te puedo decir porque hoy podría ser una cosa y dentro de dos semanas cuando lo presentemos sería otra.

¿No hay, entonces, una directriz general desde presidencia hacia aumentar o reducir?

No.

Siguiendo con ayudas públicas, ¿qué valoración hace de la campaña de “Cerámica Europea» que hizo Ascer? ¿le gustó?

No me tiene que gustar o no gustar. Había una necesidad dada la situación que viene arrastrando el sector de la cerámica y no hay que perder de vista que afecta no sólo a su peso en el PIB nacional en el que el 95% de la producción viene de una provincia sino por el peso que tiene precisamente en esa provincia. Se está pasando desde hace mucho tiempo ya con una situación delicada en el sector de la cerámica y había esa necesidad de proyectar hacia el exterior, al resto del mundo esa marca de la cerámica española-europea porque europea es española principalmente.

Ha comentado que el presupuesto está aún por definir en algunos aspectos. ¿Hay lista de petición de Vox para el presupuesto?

Yo no tengo constancia de que exista una lista de peticiones por parte de Vox para el presupuesto. No la tengo. Con Vox, como con el resto de partidos, se debatirán, se consensuarán y se atenderán sus propuestas una vez se presenten los presupuesto en Las Cortes. Se dialogará con todos. Las peticiones que tengamos, como las que puedan tener el PSOE o Compromís, se estudiarán.

Lo habitual es que las modificaciones del presupuesto una vez presentado sean más bien pocas.

Tradicionalmente, viene siendo así.

Por lo tanto, la actitud de Vox es que va a influir poco en el presupuesto.

Depende de las propuestas que tenga. Las propuestas, vengan de quien vengan, si son buenas se atenderán.

¿Cree que se van a aprobar los presupuestos?

Yo creo que mi labor es pensar en todas las opciones. No sé qué va a ocurrir, pero sí que sé que tengo que pensar en todas las probabilidades y en una posible prórroga.

Tú viviste como Albert Rivera renunció a ser vicepresidente de Pedro Sánchez, y lo que le pasó a Ciudadanos. También lo que le ocurrió a Pablo Iglesias cuando renunció a ser vicepresidente, y lo que pasó a Podemos. Ahora que has vivido la renuncia del vicepresidente Vicente Barrera (Vox), ¿crees que se le ha puesto a Vox cara de Ciudadanos?

Los pasos que han dado son decisión de ese partido que, además, lo han decidido a nivel nacional porque sus acciones han sido conjuntas en donde gobernaban y son ellos los que lo tiene que explicar. (Pausa) Las próximas decisiones que tomen determinarán su futuro. Las historias no se tienen por qué repetir y no soy yo la que tiene que hablar de lo que va a pasar a Vox.

Pero tú sabes cómo caen los partidos, porque lo has vivido. No sé si les vas diciendo a Mazón: “Mira… esos pasos me recuerdan…”

No hace falta que le vaya diciendo nada al presidente. Es cierto que eso ocurrió con otros partidos pero no creo que tenga que ocurrir con todos. No lo sé. Sinceramente dependerá, principalmente, de los votantes y de lo que cada partido transmita a los que le tienen que votar después.