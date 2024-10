«Rufián tiene más peso que Diana Morant para la financiación valenciana»

Ruth Merino es la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública del gobierno valenciano. Habla del cupo catalán, de los objetivos valencianos sobre la financiación y de cómo ha cambiado el PSOE valenciano desde la llegada de la ministra Diana Morant a la secretaría general del partido además de hacer un repaso a los principales actores que afectan a la financiación autonómica. En otra parte de la entrevista, aborda el presupuesto de la Generalitat Valenciana, que se debe presentar a final de mes.

¿Qué es más importante: la reforma del sistema de financiación, el fondo de nivelación o la quita de la deuda?

Lo más importante siempre ha sido la reforma inmediata del sistema de financiación pero esto nos lleva a una segunda lectura. Como este Gobierno de España es manifiestamente incapaz de afrontar una decisión que necesita altura de miras, porque es su obligación y su responsabilidad presentar una propuesta de un nuevo sistema y no hace más que tirar balones fuera, por eso pedimos de forma urgente el fondo de nivelación.

Eso es lo más importante. El fondo de nivelación está calculado, reconocido por instituciones independientes y por técnicos independientes de toda España y sería una gran avance para que las comunidades que venimos sufriendo la infrafinanciación crónica, como es la valenciana. Nos igualaríamos a la media. El fondo de nivelación sirve hasta que se reforme el sistema de financiación. De hecho, con un fondo de nivelación como ha propuesto la comisión de expertos se igualaría tanto el nivel de financiación per cápita de las comunidades que se facilitaría mucho la toma de decisiones a la hora de aplicar un nuevo sistema de financiación.

Por lo tanto, lo prioritario es la reforma del sistema/fondo de nivelación y, por supuesto, darle una solución a la deuda. Con una reforma bien hecha, la deuda dejaría de lastrarnos como lo hace ahora pero sólo con la solución a la deuda no ganamos nada. Sería sólo un parche y en poco tiempo estaríamos igual.

¿Por qué considera que el acuerdo del cupo catalán entre PSOE y ERC perjudica a la Comunidad Valenciana?

Porque Cataluña pasaría a recaudar, inspeccionar y gestionar todos los impuestos que se generan allí saliéndose de la caja común las comunidades de régimen común. Hasta ahí, y me olvido de la parte de ruptura del Estado incluso y de la desigualdad, pues aún podría tener un pase porque hablan de una cuota de solidaridad y ese cupo catalán, esas dos cuantías anuales se deberían calcular y ahí es donde entran dudas de lo que podría pasar. Evidentemente, el independentismo catalán no hace todo este recorrido para quedarse igual que estaban. Si lo hacen es porque ellos van a tener más y los demás vamos a tener menos y, entre ellos, la Comunidad Valenciana.

Una de las acusaciones que hace el PSPV al gobierno del PP es que este año la Comunidad Valenciana ha recibido más fondos que nunca. ¿De qué se queja?

Me encanta recordar que cuando dicen eso están mintiendo. Dicen que nos están dando más recursos que nunca, que Pedro Sánchez ha roto su hucha y ha dicho que la para la Comunidad Valenciana, como soy muy generoso, le doy esto y eso es totalmente falso. Yo quiero, insisto mucho y hago pedagogía diciendo que lo que recibimos del sistema de financiación, que es menos de lo que nos toca, pero lo que recibimos son los impuestos que se han generado en nuestra comunidad en gran parte (en síntesis, por que el mecanismo es más complejo). Pedro Sánchez no regala nada. Si han crecido los fondos que llegan es por la dinámica de la economía valenciana porque cuando hay crecimiento aumentan las entregas a cuenta.

Otra de las acusaciones es que bajáis los impuestos y pedís más financiación.

Que nos acusen de que con una mano pedimos más recursos y con otra bajamos los impuetos, para empezar, técnicamente, no tiene sentido. El sistema de financiación está montado de forma que lo que tienes que aportar al sistema de financiación se hace en base a la recaudación normativa, es decir, antes de que subas o bajes impuestos. No se puede mezclar y juegan a mezclar para confundir. Técnicamente, no tiene sentido y moralmente me parece un insulto lo que dicen.

Si los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que son los más infrafinanciados, además son los que tienen una presión fiscal de las más altas de España, ¿tienen que aguantarse con las dos cosas? ¡Los peor financiados y los que más impuestos pagan! Pues ni técnicamente ni moralmente tiene justificación alguna.

Llevamos muchos años hablando de la infrafinanciación, ¿ve posible que se acabe el debate con algo tangible?

Lo veo complicado por lo que he vivido estos últimos años. Hay poco interés real en arreglarlo. Es algo importante que necesita de altura de miras, dejar de echar la culpa a los partidos o a los barones territoriales. Esto afecta a la sanidad, de la educación, a los servicios sociales y también al sector industrial, pero principalmente a los servicios fundamentales. Se trata de personas. El primer paso lo tiene que dar la ministra Montero y Pedro Sánchez. Hay ya mucho avanzado con los informes técnicos.

Hablemos precisamente de las personas que hay en este tablero tan complejo. Sobre cada una de las personas que le voy a nombrar, le pregunto sobre qué responsabilidad tienen en la negociación de la financiación y en lo que le puede afectar a la Comunidad Valenciana. Empecemos por María Jesús Montero.

Tiene toda la responsabilidad. Hablo de María Jesús Montero pero a lo mejor ella no hace o deja de hacer algo sin que Pedro Sánchez se lo diga. Pero sí, la decisión es de ella y del Presidente del Gobierno. El primer paso indispensable es llevar la negociación al Consejo de Política Fiscal y Financiera siempre, no por separado y de manera bilateral, siempre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto depende de ella, o sea, que el porcentaje más alto, por supuesto, lo tiene ella. Luego claro que todos los que se sienten a negociar ese sistema tienen su parte de responsabilidad. Todos debemos ceder algo para llegar a un acuerdo.

No nos vayamos de la mesa del consejo de ministros donde está Montero y Sánchez. ¿Qué peso tiene Dana Morant, que también es secretaria general del PSPV?

No sé el peso que tiene. Lo malo es que a lo mejor no tiene peso en ese Gobierno porque una de dos: o no tiene peso o no le interesan los problemas de los valencianos. De momento, poco está haciendo por los valencianos. Es más, se han bajado ellos mismos, el PSOE de la Comunidad Valenciana de un acuerdo y de un consenso que existía en esta comunidad desde hace muchísimos años, que era exigir el fondo de nivelación.

Seguimos con más personas que pueden tener peso en que se haga o no el fondo de nivelación: Gabriel Rufián.

Lamentablemente, Rufián tiene más peso que Diana Morant para la financiación valenciana. Se llevan todo a su terreno y sabemos que el independentismo catalán es insaciable y como Pedro Sánchez es rehén del independentismo catalán, pues lamentablemente, para cualquier cosa que afecte al resto de españoles puede tener más peso.

Santiago Abascal.

(Para a pensar). Nos une el rechazo a los pactos bilaterales, a los acuerdos a puerta cerrada y en la necesidad de que el sistema de financiación se reforme en el foro adecuado. En esto coincidimos y lo que apoye este partido que también lo apoya el Partido Popular queda reforzado.

Águeda Micó.

Podrían tener mucho peso pero no lo demuestran porque llevan muchos años aprobando todo los que les pone por delante el Gobierno de España sin haber conseguido nada para la Comunidad Valenciana.

Seguimos en Madrid con posturas de actores que pueden afectar al futuro de la financiación valenciana: Isabel Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso, como presidenta de una comunidad donde gobierna el Partido Popular, ha reconocido, como el resto de presidentes donde gobierna el Partido Popular, que es necesario un fondo de nivelación. Su peso es importante y favorable a la Comunidad Valenciana.

Alberto Núñez Feijóo.

Lo mismo.

Juanma Moreno.

Lo mismo. En ese sentido es que no hay brecha aunque algunos la quieran vender entre las comunidades en las que gobierna el Partido Popular.

Dejamos Madrid y nos vamos a Valencia. ¿Qué peso tiene el síndic del PSOE valenciano, José Muñoz?

De momento, está bombardeando. Ha rechazo el fondo de nivelación, que es el primer paso y que el Gobierno de España podría hacerlo hoy mismo. Le puede más el seguidismo a Pedro Sánchez. Así como en otros territorios, las confederaciones del partido socialista, han criticado el acuerdo con ERC y defienden los intereses de sus ciudadanos antes que hacerle seguidismo a Pedro Sánchez. Aquí ha sido lo contrario.

Joan Baldoví.

Parecido a lo que he dicho de Águeda Micó. Se llena la boca de valencianía y defensa de los intereses pero cuando han podido hacer lo mismo, no lo han hecho.

¿Con José María Llanos, sindic de Vox, también vas a contestar que parecido a lo que has dicho antes de Santiago Abascal?

Sí. Porque Vox, y así lo han dicho y dijimos que no era buena idea que se tomaran la decisión en Madrid, pero es así.

Falta una persona en la lista. ¿Qué papel va a tener Ruth Merino?

Los quince meses que llevo creo que más claro no he podido hablar igual que lo hace el ‘president’. Los valencianos son lo primero y nosotros no vamos a agachar la cabeza como ha hecho el partido socialista todos estos años.