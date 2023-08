Los agricultores valencianos piden a la UE más control para detectar plagas en las naranjas sudafricanas

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha pedido a la Unión Europea (UE) que endurezca las condiciones para importar cítricos procedentes de Sudáfrica, después de que haya detectado la plaga de cuarentena de la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta) en un cargamento de naranjas y otra en pomelos. Concretamente, los agricultores valencianos piden que se endurezca el tratamiento en frío a este tipo de productos, puesto que es el mecanismo que evita la entrada al país de esta plaga.

«Estas interceptaciones demuestran que las medidas establecidas por la UE son insuficientes para que Sudáfrica deje de importarnos esta peligrosa plaga», ha advertido el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, a través de un comunicado en el que también ha emplazado a la UE ejercer un mayor control sobre los cítricos que provienen del país para asegurar que se cumple «rigurosamente el tratamiento en frío aprobado para los envíos de naranjas y que se extienda a mandarinas y pomelos por entrañar el mismo riesgo fitosanitario”.

La UE detecta 16 hongos y bacterias en cítricos sudafricanos

La organización ha recordado que Sudáfrica encabezó en julio el ranking mundial de interceptaciones de plagas y enfermedades, con 16 detecciones todas ellas en cítricos. Las autoridades europeas también detectaron 12 casos del hongo que causa la mancha negra (Phyllosticta citricarpa), una bacteria que ocasiona la cancrosis de los cítricos (Xanthomonas citri) y un hongo que provoca una enfermedad denominada roña o sarna de los cítricos (Elsinoë).

De la misma manera, incide AVA-ASAJA, el país lidera el número de incidencias en los envíos, rozando los 70 en el mes de julio. Los incumplimientos de requisitos especiales o de documentación, números de unidad de producción no válidos o no incluidos en listado, fechas de vencimiento, presencia de mercancías no mencionadas, declaraciones adicionales inadecuadas o inválidas son algunos de los incidentes relacionados con los envíos procedentes de Sudáfrica.

«Es evidente que Sudáfrica no actúa con la seriedad y el rigor que necesita Europa para garantizar su sanidad vegetal», ha hecho hincapié la organización y, por ello, han enfatizado que la Unión Europea «no puede seguir permitiendo que los intereses comerciales de unos pocos se antepongan a la seguridad fitosanitaria de todos».

AVA-ASAJA también ha pedido un mayor control a las plantas ornamentales originarias de cualquier país tercero, después de que se haya detectado en dos ocasiones la falsa polilla en importaciones de rosas de Kenia, así como en Etiopía y Zambia.

En este sentido, han alertado que la entrada y propagación del insecto en la UE provocaría una merma media del 26% en la producción de cítricos. Además, «afectaría de manera devastadora a muchos otros cultivos como la rosa o el roble, pero también las frutas de hueso, la manzana, la pera, el aguacate, la viña, el olivo, el caqui, la granada, el pimiento, el tomate o la berenjena.