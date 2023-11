La Consellería de Territorio todavía no se ha reunido con el Valencia CF por la judicialización de la ATE

Con la ATE caducada por el anterior gobierno y judicializada por el Valencia CF, la situación deja en manos del Ayuntamiento el siguiente paso, que no es otro que la negociación de un nuevo convenio, que tal y como ha repetido en diferentes ocasiones la Alcaldesa de Valencia, no se negociará hasta que las obras del nuevo estadio no se retomen.

Leer más: El Valencia CF espera la licencia de obra del Nuevo Mestalla antes de acabar el año

De hecho, la Consellera de Territori Salomé Pradas a pregunta de Economía Digital, ha confirmado «no haberse reunido ni hablado con el Valencia, pero estamos abiertos a hacerlo. Ahora, el Ayuntamiento es el actor principal de todo esto y le tendemos la mano para buscar una salida que pueda permitir que se lleve a cabo ese Mundial de 2030 en Valencia con el mejor brillo posible».

Las expectativas del club pasan por la firma de un nuevo convenio con la ciudad, tal y como ha reconocido la consellera Pradas: «El Ayuntamiento es el actor principal»

Ahora, el Ayuntamiento es el actor principal de todo esto y le tendemos la mano para buscar una salida que pueda permitir que se lleve a cabo ese Mundial de 2030 en Valencia Salomé Pradas

«Ojalá lleguemos a tiempo», decía Pradas, que además reconocía que hay situaciones «imposibles a las que se acaban encontrando soluciones intermedias y consensuadas», algo que pasa porque el Valencia retire el recurso de reposición interpuesto contra la decisión del anterior Consell de dar por caducada de forma anticipada la ATE, al entender que el club incurría en varios incumplimientos.

Sin esa ATE, las condiciones urbanísticas y sus beneficios sólo podrán mantenerse si cumplen los compromisos del estadio. Sin embargo, Lay Hoon Chan, Presidenta del Valencia explicaba que nunca estuvieron de acuerdo «en que se caducara la ATE y seguimos pensando que es valida hasta 2025«, por lo que hace un año presentaron sus alegaciones pertinentes.

La presentación de esta demanda supone la judicialización de la decisión del anterior Consell, aunque el club había seguido los mismos pasos: recurso de reposición y demanda judicial tras la propuesta de multa por sus incumplimientos en la fase I del proyecto, que debía de haberse cumplido en 2018 y que exigía la demolición de la antigua sede municipal en la avenida de Aragón, la urbanización del entorno y la construcción de un hotel, propiedad de Expo Grupo, en el solar del derribo. La segunda y tercera fase incluían la finalización de las obras del nuevo Mestalla y la demolición del viejo, entre otras cuestiones.