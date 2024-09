La Generalitat ofereix pràctiques remunerades en empreses a joves de la UE a través del programa ‘Eurodisea’

La Generalitat ha posat en marxa la convocatòria anual del Programa Eurodisea per a 2024, dirigida a empreses i entitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana que ofereixen pràctiques a joves de la UE d’entre 18 i 30 anys, tal com publica aquest dimarts el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Fins a un màxim de 40 joves procedents de diferents països de la UE podran realitzar les seues pràctiques durant sis mesos, des del pròxim 1 de desembre, en estades que es prolongaran fins al 31 de maig de 2025.

El pressupost per a 2024 del Programa ‘Eurodisea’ ascendeix a 325.533 euros, i aquest import és cofinançat per la Unió Europea a través del Programa del Fons Social Europeu Plus (FSE+) Comunitat Valenciana 2021-2027.

Retribució de 1.356,39 euros mensuals

Amb la seua participació en Eurodisea, la Generalitat promou el coneixement de regions europees adherides al programa, la internacionalització d’empreses i entitats privades valencianes participants, així com, en general, l’increment dels nivells d’ocupació, productivitat, competitivitat i innovació.

L’import de la subvenció de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública serà del 100% del salari mínim interprofessional que establisca la normativa laboral. En concret, seran 1.356,39 euros mensuals per conveni de pràctiques per a l’exercici 2024, que es dedicaran al finançament del conveni de pràctiques per tots els conceptes, inclosos IRPF i Seguretat Social.

La quantia màxima de la subvenció podrà aconseguir els 8.138,34 euros. A més, totes les persones joves participants disposaran d’assegurances de responsabilitat civil, accidents i repatriació proporcionats pel Secretariat del Programa ‘Eurodisea’.

Preparació d’espanyol i activitats d’immersió cultural

Durant el mes anterior a la seua incorporació a l’empresa, assistiran a un curs d’espanyol i participaran en activitats d’immersió cultural, perquè la seua adaptació es realitze en les millors condicions. Totes les activitats d’aquest mes, inclòs l’allotjament i la manutenció, seran amb càrrec a la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública.

Aquest programa funciona amb un criteri de reciprocitat, de manera que la Comunitat Valenciana envia al llarg de tot l’any a joves a les regions d’acolliment dels països participants, entre els quals figuren, per exemple, Bèlgica, Xipre, Irlanda, Geòrgia, Itàlia, Portugal i Romania.

Les empreses interessades tenen un termini de 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà d’aquesta publicació de la resolució en el DOGV, per a presentar la seua sol·licitud de manera telemàtica. El formulari de sol·licitud està disponible en la web i la presentació de les sol·licituds és telemàtica.