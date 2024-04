Los afectados del incendio de Valencia buscan fondos Next Generation para rehabilitar el edificio

Los afectados del incendio del edificio de Campanar en Valencia están buscando fondos europeos Next Generation con el objetivo de rehabilitar el edificio. La propuesta, de la que es conocedora la Generalitat, no ha conseguido todavía encaje legal mientras la opción de derribar para volver a construir se aleja y la rehabilitación va ganando enteros.

Aproicam (Asociación de Propietarios Afectados Incendio Campanar, explica a Economía Digital que «se está estudiando» la opción de pedir ayudas europeas para volver a hacer habitable el edificio que levantó FBEX en la rotonda de la avenida General Avilés con la avenida Maestro Rodrigo.

Exactamente, lo que persiguen los afectados son «las ayudas Next Generation que se dan para la rehabilitación de edificios a promotores y/o comunidad de propietarios. Pero siempre cumpliendo con unos requisitos muy relacionados con el medio ambiente y la rehabilitación energética, muy complicados de alcanzarlos en estos momentos para la comunidad de propietarios el edificio».

Según fuentes de la conselleria de Vivienda, las líneas actuales de fondos Next Generation no permiten a la comunidad de propietarios acceder a una financiación inmediata para la rehabilitación del edificio que ardió casi al completo en minutos el 22 de febrero. Es decir, no hay líneas abiertas ni con fondos europeos ni con el presupuesto de la Generalitat que se puedan aplicar como subvención para la rehabilitación del edificio calcinado.

Desde Aproicam insisten en desvelar una incógnita: «Lo más importante es que los peritos aseguren que la estructura del edificio no ha sufrido daños». Esta opción es la que abriría la puerta definitivamente a la rehabilitación del edificio, una opción que desde la consellería de Vivienda ha ido ganando opciones.

En los bajos del edificio, la reacción ha sido dispar entre los dos inquilinos. El concesionario de coches eléctricos chino BYD vació el local los días posteriores al incendio reubicando el servicio a sus clientes. Una semana después de que el edificio (excepto la planta de los locales) ardiera ya estaba reubicado el concesionario de BYD en un local de Honda en la avenida Ausias March 186 de Valencia. Actualmente, sólo queda el rótulo de la puerta de BYD y las letras parcialmente quemadas de Quadis, el operador de esta concesión y que en la misma avenida Maestro Rodrigo vende marcas como Maserati, Ferrari, Aston Martin o Bentley.



Por el contrario, la tienda de Tedi se mantiene inalterada, con sus reclamos para la Semana Santa y las pantunflas de invierno. De hecho, en el caso de que se pudiera abrir la tienda estaría exactamente igual que el 22 de febrero, día en el que las llamas corrieron por la fachada dejando atónitos a todos los presentes. Ambos locales siguen parcialmente vallados. Se puede circular por la acera pero con una distancia de un par de metros respecto a la fachada.

Algunos propietarios se han adherido al recurso de apelación interpuesto por el padre que perdió a su hijo, a su nuera y a sus dos nietos en el incendio del edificio de Campanar del pasado 22 de febrero. Con ello, solicitan que se reabra la investigación y que se practiquen nuevas diligencias.

El abogado de la Comunidad de Propietarios, Guillermo Aragó, solicita en el escrito de adhesión que se reabra la investigación y se ordene la práctica de las diligencias de prueba solicitadas, así como que se incluya la declaración del Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica (BPPC) de Valencia la (BPPC) para esclarecer los hechos.