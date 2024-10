La Fe i el Clínic lideren una línia innovadora per a formar en Salut Mental als futurs mèdics

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe i l’Hospital Clínic Universitari de València lideren un corrent innovador en la docència i avaluació de les pràctiques tutelades de Psiquiatria que els estudiants de Medicina realitzen als hospitals.

Especialistes en Psiquiatria que compaginen l’assistència hospitalària amb la docència en la facultat de Medicina de la Universitat de València van llançar el Projecte d’Innovació Educativa el curs passat. Aquest any acadèmic se suma la Universitat Miguel Hernández d’Elx, que també ha adaptat la iniciativa a les seues pràctiques clíniques de Psiquiatria.

“En essència, es busca optimitzar l’organització, comunicació i avaluació de les pràctiques de Psiquiatria que l’estudiantat del Grau de Medicina fa als hospitals, així com reduir l’heterogeneïtat formativa entre els centres sanitaris i millorar la satisfacció de l’alumnat”, segons han coincidit a assenyalar els promotors de la iniciativa, Luis Miguel Rojo Bofill i Eduardo Jesús Aguilar García-Iturrospe, psiquiatres i professors universitaris en La Fe i el Clínic respectivament.

Comunitat digital amb missatgeria instantània

Per a aconseguir aquests objectius, els equips docents han creat una comunitat digital amb l’estudiantat, obert un canal de missatgeria instantània per a afavorir una comunicació bidireccional més fluida i incorporat a la docència una pissarra digital on poder desenvolupar treballs col·laboratius. També s’ha ampliat el sistema d’avaluació.

Tradicionalment, l’alumnat exposava un cas clínic quan acabava el torn de pràctiques de l’especialitat perquè el professorat poguera valorar el seu aprenentatge. Amb aquest projecte, també pot optar per fer un vídeo de simulació en el qual un/a estudiant interpreta el rol de psiquiatre i un altre es fica en la pell d’un pacient amb l’objectiu de demostrar les competències adquirides, generar empatia i poder anticipar situacions reals.

“Una millor adquisició de coneixements i el poder posar-se en el lloc del pacient pot, a més, reduir l’estigma cap a les malalties mentals, millorant la seua assistència per part dels futurs facultatius”, ha afegit el psiquiatre de La Fe i professor de la Universitat de València, Vicent Balanzá Martínez, qui també col·labora en el projecte.

Fer llaços entre el món acadèmic i el sanitari

En la mateixa línia, segons el gerent del Departament de Salut La Fe, José Luis Poveda, “estrényer llaços entre el món acadèmic i el sanitari és crucial en un hospital universitari i politècnic com La Fe; i les metodologies i recursos docents innovadors, si ajuden a avançar cap a l’excel·lència, són benvinguts. Al final, es tracta d’optimitzar la formació als futurs mèdics i metgesses perquè això es traduïsca en la millor atenció possible als pacients”.

Durant el curs 2023/24, un total de 156 alumnes/as de Medicina de la Universitat de València van seguir aquestes innovacions formatives, que es mantenen durant el cicle acadèmic que ara comença.