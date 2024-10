El Poliesportiu Nou Moles es torna a obrir després d’una inversió de 13,8 milions d’euros

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacat la inversió de 13,8 milions d’euros entre Generalitat i Ajuntament de València per a posar en marxa el Poliesportiu Nou Moles després d’anys paralitzat per l’anterior Consell i consistori.

D’aquesta manera Nou Moles obrirà el pròxim 21 d’octubre i en la inversió conjunta la Generalitat ha aportat 12,7 milions d’euros destinats a les obres i l’Ajuntament 1,1 milions d’euros per a completar l’equipament esportiu, graderies, decoració, senyalística, retolació i altres intervencions necessàries per a la seua posada en marxa.

Mazón ha assenyalat que estes instal·lacions són símbol “d’una Comunitat que ha decidit apostar per l’esport com a element de convivència, trobada i salut” i ha realçat la coordinació entre l’Administració autonòmica i local per a desbloquejar infraestructures clau per a la ciutat de València com el poliesportiu o el Centre de Salut de Malilla.

La importància de l’exercici

El president ha destacat que la pràctica esportiva “ens ajuda a relaxar la nostra despesa sanitaria, descongestionar els nostres hospitals i rebaixar la llista d’espera” i que l’exercici “té a vore amb les societats avançades” per la qual cosa que les administracions “hem de posar en marxa els avantatges fiscals, infraestructures i elements de convivència que simbolitzen i ajunten un barri”.

Així, ha recordat les deduccions en el tram autonòmic de l’IRPF de fins al 30 % per a gastos en pràctica esportiva per a rendes mitjanes i baixes que inclouen, no solament els gastos del gimnàs, sinó també els ocasionats per la pertinença dels fills a qualsevol de les 61 federacions esportives de la Comunitat Valenciana.

Un espai per a tota clase de disciplines

Les instal·lacions del poliesportiu permetran practicar nombroses disciplines esportives, com natació, bany lliure i musculació o activitats dirigides. S’establiran bons mensuals i es preveuen bons per a entrades puntuals i classes de natació infantil.

L’edifici consta d’un soterrani, planta baixa i primera planta. El soterrani inclou les dos piscines: un vas de piscina de waterpolo i una altra piscina de «xapoteig», així com els vestuaris, sales de màquines i magatzems. En la planta baixa, a la qual s’accedeix directament des de la via pública, es troben les sales d’activitats dirigides i els vestuaris, i disposa també de zona de cafeteria.

Finalment, la primera planta acull el pavelló multiesport amb un aforament aproximat de 1.300 persones, amb possibilitat d’ampliar-ne a 1.600, a més dels lavabos de públic, vestuaris i les zones d’emmagatzematge.