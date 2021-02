Puig relaja las restricciones a partir del 2 de marzo

El presidente de la Generalitat Valenciana ha anunciado las próximas medidas, que en trarán en vigor el próximo 2 de marzo a las 00.00 horas. Ximo Puig ha empezado su rueda de prensa señalando: «Que ninguno piense que se puede hacer vida normal, no podemos dilapidar en unos días aquello que nos ha costado tanto».

Las seis medidas principales son:

Aumento a cuatro personas reuniones en espacio público . Las reuniones en viviendas continúan prohibidas.

. Las reuniones en viviendas continúan prohibidas. Levantamiento del cierre perimetral dentro de la Comunitat a partir del 6 de marzo

dentro de la Comunitat a partir del 6 de marzo Cuatro personas por mesa en las terrazas de bares y restaurantes hasta las 18.00 horas de la tarde y siempre con mascarilla, y con un aforo del 75%

hasta las 18.00 horas de la tarde y siempre con mascarilla, y con un aforo del 75% Los comercios podrán cerrar a las 20.00 horas y tendrán un aforo del 50%

podrán cerrar a las 20.00 horas y tendrán un aforo del 50% Posibilidad de hacer actividad física al aire libre y en instalaciones «abiertas», en grupos máximos de cuatro personas.

al aire libre y en instalaciones «abiertas», en grupos máximos de cuatro personas. Reapertura de parques y jardínes públicos

Se mantiene la movilidad nocturna desde las 22.00 hasta las 6.00 horas, y la perimetración autonómica para entrar y salir de la CV. «Lamento el malestar que les puede ocasionar», se disculpaba Puig. «Las distintas variantes del virus obligan a la máxima cautela«, indicaba.

Por otra parte, estas nuevas limitaciones estarán, de momento, en vigor durante 14 días.

«No tiene sentido que si no hay fiestas se acumulan días no lectivos», refiriéndose a las Fallas y a la fiesta de la Magdalena. Esta decisión se ha tomado para que en esos días no se produzcan «más contagios». El presidente ha indicado que aún no se están en situación para ver si se podrán celebrar «fiestas masivas» en un futuro.

Según el ‘president’, la desescalada tiene que ser «segura y eficaz«. «Relajar medidas, no significa relajar actitudes», recalcaba. «La desescalada ha de ser lenta, prudente y progresiva«, con esta reflexión finalizaba su comparecencia. «En los espacios privados se debe ser más prudente, si cabe, que en el espacio público».

El ‘president’ y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, han comparecido tras la celebración de la Comisión Interdepartamental. En ella también han indicado que se volverán a reunir la semana que viene para observar cómo avanza la situación epidemiológica y, si es el caso, anunciar nuevas medidas.

Sobre el número de vacunas que ha recibido la CV en función de su población, Barceló ha señalado que el indicador que ha seguido la Administración central para el reparto de dosis es el volumen de personas vulnerables en cada comunidad autónoma.

«No podemos definir los parámetros de nuestra actuación en los próximos meses». Aunque, Puig avanzaba que el verano se podrá vivir con «cierta normalidad«. Si los datos acompañan, se permitirá la movilidad para que se reactive la actividad económica.

Puig ha anunciado que ve «importante» celebrar el 8M, pero que se puede hacer de diferentes maneras a las que se ha hecho en años anteriores. «En esta edición no es prudente seguir ese camino», señalaba.