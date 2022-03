Adam By Eve, la arriesgada apuesta japonesa que llega al catálogo de Netflix

Que en los últimos años las plataformas digitales han tomado la delantera a los medios de producción cinematográfica tradicionales, es un hecho. En parte, porque la industria de Hollywood se había acomodado con productos que sabían que funcionarían a la perfección. En segundo lugar, porque plataformas como Netflix abren un enorme abanico de posibilidades a la hora de ofrecer contenido de lo más innovador a sus usuarios.

Desde que comenzase el auge de estas plataformas, el panorama cinematográfico se ha diversificado en gran medida, debido a que, en un primer momento, las plataformas no tenían el poderío suficiente como para competir con la industria tradicional con sus mismas armas.

No obstante, con el paso de los años, y conforme ha ido creciendo la influencia de las plataformas dentro de esta industria, los papeles han cambiado. Ahora son grandes directores y actores los que quieren trabajar con estas plataformas, conocedores de su enorme alcance.

En Netflix, el ejemplo de ello son Martin Scorsese con su película original de la plataforma, ‘El Irlandés’, o el elenco de lujo con el que cuenta el estreno reciente ‘No Mires Arriba’, entre los que destacan Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence o Meryl Streep.

Netflix sigue apostando por contenido más independiente

Pero como sobre gustos no hay nada escrito, la plataforma no ha dejado de aventurarse en proyectos más arriesgados que van dirigidos a un nicho muy concreto de la audiencia. Y si eres fan del anime, estás de enhorabuena, ya que Netflix estrenará esta misma semana en su plataforma una misteriosa película que corre a cargo de Studio Khara, responsable de, entre otras cosas, las películas basadas en el universo de Evangelion: ‘Adam by Eve: A live in animation’.

Y la realidad es que estamos ante una producción que rebosa misterio por sus cuatro costados. En primer lugar, por lo poco que se sabe sobre ella. En segundo lugar, por contar una historia a través de un concierto, una concepción cinematográfica que hasta ahora resultaba prácticamente inédita en Europa.

Y es que, esta película musical no solo estará aderezada por las canciones del cantante Eve, sino que, a lo largo de su desarrollo, incluye escenas de acción real protagonizadas por el propio cantante, así como imágenes en vivo de algunos de sus conciertos más recientes, una novedosa forma de contar una historia.

Se trata de un híbrido a medio camino entre el anime y la acción real, pero no se queda simplemente ahí, ya que, dentro de la propia animación, también se pueden encontrar diversos estilos, que varían entre la animación 2D y 3D, dando un toque totalmente novedoso a la producción, que correrá a cargo de Genki Kawamura, productor de alguno de los éxitos más recientes del mundo del anime.

Algo más allá del espectáculo visual

Con todo esto que hemos comentado hasta ahora, sería fácil caer en el error de que esta producción es poco más que un dispendio de colores y luces de neón, cuando no es así. Su trama gira en torno a Aki, una adolescente que se encuentra cursando la secundaria que, de un momento a otro, tiene que lidiar con la desaparición de su mejor amiga Taki.

‘Adam By Eve: A live in animation’, ya disponible en Netflix.

Algo tras lo que sospecha que se encuentra Hitotsume, una figura canónica dentro del folklore japonés, ya que descubre que, al igual que ocurrió con su amiga justo antes de su desaparición, está figura ha hecho presencia en los sueños de muchas personas. Ante ello, se ve inmersa en la búsqueda de su amiga en la ciudad ficticia de Shibuya, en un camino repleto de misterios compuesto por una animación de lo más llamativa, aderezado por la banda sonora de Eve.

A la plataforma ha llegado este mismo 15 de marzo, mientras que en el país nipón aún se sigue proyectando en algunas salas de cine. De modo que, usuarios de Netflix seguidores de esta corriente, estáis de enhorabuena, porque ya podéis disfrutar lo último de Kawamura.