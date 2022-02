La app de Android idónea para iniciarte en el mundo del running o del ciclismo

Cada día son más los expertos que aconsejan dejar de lado un estilo de vida sedentario y explorar todas las ventajas que conlleva la actividad física. Y es que ya no solo se centran en las ventajas que hacer deporte conlleva para nuestra salud física, sino que también destacan una gran cantidad de beneficios para la salud mental.

Un mensaje que ha calado de forma profunda en la sociedad, ya que cada vez son más las personas que dejan a un lado la inactividad para inmiscuirse en el mundo del deporte. Ya sea en un gimnasio o al aire libre, se cuentan por centenares las personas que en los últimos años han optado por un estilo de vida más saludable en el que el ejercicio sea un pilar fundamental.

No obstante, existen aún algunas personas que, por el desconocimiento sobre cuáles deben ser los cimientos a la hora de comenzar a realizar ejercicio físico, no terminan de dar el paso. O bien porque no poseen el tiempo suficiente para apuntarse al gym, o porque no les convence la idea de correr por distintas rutas de la ciudad, terminan por aparcar la opción de llevar a cabo diversas actividades físicas.

Strava, la opción perfecta para el cardio

Por suerte, existen una gran cantidad de aplicaciones para los teléfonos móviles que funcionan como guía para adentrarse en el basto mundo del deporte. Y entre la enorme oferta que podemos encontrar en el catálogo de nuestro teléfono móvil, si cuentas con un dispositivo Android, la app perfecta para iniciarte en el mundo del cardio, ya sea haciendo runnning o acompañado por tu bicicleta, es sin ningún tipo de duda Strava.

La app Strava, disponible en Google Play.

Se trata de una aplicación creada y perfeccionada por atletas, y gira en torno a su sistema GPS, que te permite monitorizar todos y cada uno de los parámetros relevantes de tu entrenamiento, desde la ruta, hasta los kilómetros exactos, pasando por la velocidad media, velocidad punta…

Strava, que en un principio contaba con dos aplicaciones distintas, una enfocada al running y otra al ciclismo, ahora condensa en una sola app una enorme cantidad de actividades distintas, en función del ejercicio que quieras llevar a cabo, ya sea patinaje, crossfit, elíptica…

Su registro de sesiones, un punto a tener en cuenta

Dentro de cada categoría, los usuarios pueden configurar qué parámetros le resultan de utilidad y cuáles no. Es decir, si de una carrera continua solo te interesa conocer el ritmo medio de carrera y la cantidad de distancia recorrida, la aplicación permite configurar solo esos dos parámetros, los cuales la propia app irá cantando cada vez que cumplas una cifra concreta.

Permite también registrar todas las sesiones deportivas que sus usuarios lleven a cabo, incluyendo los datos de cada una de ellas. Esto tiene como principal objetivo ir mejorando conforme avanza el tiempo, y que cada uno pueda ir marcando el progreso que considere adecuado conforme van avanzando las sesiones de ejercicio.

Y es que este es otro de los puntos fuertes de Strava, ya que te permite marcarte retos para cada nueva sesión, y la sensación de competir contigo mismo hace mucho más divertida cada sesión, y es que aporta una sensación de superación constante que resulta de lo más satisfactoria.

Una app concebida como red social

Sin embargo, el punto que diferencia a esta aplicación del resto de apps de actividad física es que tiene una función que actúa prácticamente como una red social. Y es que funciona como una plataforma que cuenta con su propio muro de actividades, en el cual puedes ojear las sesiones de todos los contactos de tu teléfono móvil que consuman también esta aplicación.

Esto añade un extra de interés a los entrenamientos, ya que existe la posibilidad de ‘picarte’ con tus amigos para comprobar quién hace mejores marcas o quién supera al otro en una enorme cantidad de parámetros, lo cual dota a esta app de un toque más divertido, siempre y cuando, como es obvio, quieras compartir tus sesiones de forma pública.

Pero esta red no solo te permite conectar con tus contactos, ya que, a través de su GPS, cuenta con un sistema de cercanía que determina si hay personas cerca de tu ubicación usando la app, y te permite conectar con ellos. Esto es una buena solución para todas aquellas personas que prefieran salir a correr acompañados. En definitiva, una aplicación que cuenta con una gran cantidad de utilidades y que no puede faltar en el dispositivo Android de ningún deportista.