¿Cómo evitar el spam teléfonico de las empresas en tu teléfono Android?

Todo el mundo, en mayor o menor medida, ha sido víctima en algún momento de su vida del acoso telefónico por parte de cualquier tipo de compañía en busca de vender alguno de sus productos. Ya sea por parte de una compañía telefónica, que en términos generales es lo más habitual, o por parte de otro tipo de empresa.

Sea cual sea la procedencia de la llamada, el fin es el mismo: vender un producto. El problema viene dado porque, por lo general, suelen ser productos en los que no estamos interesados, ya que cuando una persona quiere cambiar su línea telefónica, es la propia persona la que acude a la compañía, y no al revés.

Y no habría ningún problema si fuesen casos aislados, pero la realidad es que este tipo de llamadas con fines comerciales suelen ser excesivamente insistentes, hasta el punto de llegar a llamar en deshoras o dejar una gran cantidad de llamadas perdidas en tu buzón.

Y en un panorama como el actual, en el cual la vía telefónica se utiliza cada vez menos, esto puede resultar un verdadero incordio para algunos, sobre todo porque, a diferencia de años atrás, estas llamadas ya no se realizan al teléfono fijo de una casa, sino al teléfono móvil personal de cada uno, lo cual puede resultar aún más estresante.

Sin embargo, la mayoría de dispositivos móviles cuentan con alternativas o bien nativas o bien externas en sus sistemas, como método para detener ese bombardeo de llamadas comerciales. Y a continuación, te hablaremos de algunos de estos métodos que puedes encontrar si cuentas con un dispositivo Android, sin necesidad de descargar ninguna app.

La Lista Robinson, la opción más sencilla

Aunque esta no sea una opción puramente nativa de los teléfonos móviles, le realidad es que es la vía más sencilla para detener esas molestas llamadas que asedian tu teléfono a todas horas. Esta lista es un registro de ficheros de exclusión publicitaria, gestionado por la Asociación Española de Economía Digital, por lo que es totalmente seguro.

La Lista Robinson.

El método que tiene este sitio web para evitar el spam telefónico es tan sencillo como inscribirse con tus datos en su sitio web, algo que puedes hacer desde este enlace. Una vez estés registrado, está garantizado que no vuelvan a molestarte con llamadas no deseadas, ya que las empresas que quieran llevar a cabo publicidad a particulares deben comprobar que la persona en cuestión no forme parte de esta lista.

Y si formas parte de ella, y aun así las empresas continúan llamando, podrías emprender acciones legales en la Agencia Española de Protección de Datos.

El identificador de llamadas comerciales de Android

No obstante, si es una acción que pretendes llevar a cabo desde tu propio dispositivo móvil, sin necesidad de tener que dar tus datos en ninguna plataforma, Android también cuenta con opciones nativas dentro de su sistema.

Y una de ellas es desde la propia aplicación Teléfono de Google, que viene instalada de fábrica en todos los dispositivos de esta marca, y te permite bloquear la llamada de todos estos remitentes a través de un identificador de spam.

Dispositivo Android.

Además, es un método que no puede ser más sencillo. Una vez abierta la aplicación, lo único que tienes que hacer es pulsar los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha de todas las aplicaciones, algo que abrirá un pequeño menú, que te permitirá acceder a los Ajustes de esta aplicación.

Una vez dentro de estos ajustes, el dispositivo cuenta con un apartado llamado Asistencial, que únicamente cuenta con un apartado, que será el que nos permitirá evitar estas llamadas: Identificación de llamada y spam.

Dentro de este apartado, aparecen tres opciones, entre las que puedes elegir si quieres activar todas, alguna de ellas o ninguna. Activando la primera y la tercera, en la pantalla de tu dispositivo móvil aparecerá si el remitente de la llamada tiene un fin comercial. Pero con la segunda, será Google directamente el encargado de filtrar estas llamadas, impidiendo el paso a llamadas con este tipo de fines.

Dos opciones que no solo destacan por su utilidad, sino que, como hemos podido comprobar, destacan por contar con una facilidad pasmosa para evitar esas molestas llamadas comerciales.