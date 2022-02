El documental de National Geographic protagonizado por Will Smith que causa sensación en Disney +

No es muy habitual en el panorama cinematográfico que un documental que gira en torno a los encantos de la naturaleza se cuele entre los más vistos del momento. Y mucho menos si hablamos de una plataforma como Disney +, que cuenta en su catálogo con una enorme diversidad de contenido de todo tipo.

Tampoco es muy habitual ver a una superestrella de Hollywood como Will Smith bajarse al barro a explorar las profundidades de la naturaleza, con todo lo que ello conlleva. Un Will Smith que ha sido uno de los grandes protagonistas de la industria en la última semana, debido a su nominación al Oscar a Mejor Actor por su actuación en la película King Rachard.

Tal vez el éxito de esta fórmula se encuentre precisamente ahí, en que no estamos ante un producto sobreexplotado que ya se haya tratado millones de veces desde un mismo enfoque. Y es que, a lo largo de sus seis episodios, el documental Bienvenidos a la Tierra nos muestra un enfoque muy poco habitual de algunos de los rincones más hermosos del planeta.

En cada uno de los mencionados episodios, cada uno con alrededor de 40 minutos de duración, el exitoso actor visita lugares de diversos puntos del mundo con poco que ver entre sí, desde lo más profundo del Océano Pacífico hasta el páramo más desértico de Islandia.

Will Smith, un reclamo mediático para la plataforma

Uno de los factores que más impactan del documental es la cercanía con el espectador, respecto a lo cual el actor tiene gran parte de culpa. En diversos momentos a lo largo de todos los capítulos, Will rompe la cuarta pared para hablar de forma directa a la audiencia. Algo que, de algún modo, te hace sentir protagonista del viaje en cierta medida.

Otro de los puntos que favorecen a la inmersión de la audiencia respecto al producto que se ofrece es que no estamos ante otra figura experta que nos muestra desde un punto de vista profesional las maravillas de la naturaleza, por un lado, y sus peligros por otro.

Y es que, a pesar de ser una estrella a nivel mundial dentro de la gran pantalla, a la hora de enfrentarse a los distintos escenarios, Will Smith se deja ver como una persona corriente, como lo sería cualquiera de los espectadores que disfrute del documental. Una persona que, a lo largo de los seis episodios, se ve maravillada, aterrada e impresionada a partes iguales conforme disfruta los regalos que le brinda esta naturaleza.

Rodeado por un equipo de profesionales

No obstante, como es lógico, no es una odisea a la que el actor de haya aventurado solo. Y es que ha realizado todos sus viajes acompañado por un equipo entre los que están algunos de los mejores exploradores e investigadores del mundo, cada uno en su ámbito. Entre ellos se encuentran la bióloga Diva Amon, el expedicionista polar Dwayne Fields, el ingeniero Albert Lin, la fotógrafa Cristina Mittermeier y el montañista Erik Weihenmayer.

Un equipo de expertos en la materia, que complementa el punto de vista inexperto pero cercano al espectador que aporta Will, con un prisma más didáctico que se centra en desentramar todos los secretos que esconde la naturaleza y que maravillan a todo el equipo.

Más allá de esto, el producto no sería tan redondo si no hubiera contado con la presencia del director Rod Blackhurst y, sobre todo, la fotografía preciosista de Brendan McGinty, que dota al documental de un toque único y original, que diferencia esta serie documental de cualquier otra que gire en torno al mismo tema.

Un gran éxito que anticipa otra temporada

Un enfoque que ha sido otro de los aciertos, orientar un guion no en torno a un lugar, como hacen la gran mayoría de documentales de National Geographic, sino en torno a un tema concreto, que no es otro que el descubrimiento de las maravillas ocultas de la naturaleza desde un punto de vista no profesional, como es el de Will Smith.

Todo un acierto que, a pesar de no ser uno de los géneros predilectos, sobre todo cuando hablamos de una audiencia más joven, se ha conseguido colar entre los más vistos de la plataforma, algo que puede haber sentado un precedente en cuanto a la forma de enfocar este tipo de proyectos. Un éxito que ha sido tal que, la producción original de Disney + ya ha confirmado que se encuentra esperando una segunda temporada.