HBO quiere que no pierdas el tiempo con esta innovadora función

A lo largo de los últimos años, las plataformas de vídeo en streaming no solo se han consolidado como algunas de las principales referencias dentro de la industria del cine, sino que han ido incluyendo pequeños retoques para que la experiencia sea más conveniente de cara a sus usuarios.

Por ejemplo, hace ya varios años que se introdujo la opción de saltar la introducción de las diversas series en todas las plataformas, algo que los usuarios llevaban años reclamando para ahorrar tiempo. También todas las plataformas han optado por incluir en su interfaz la opción ‘seguir viendo’, para aquellos casos en los que nos vemos obligados a dejar a medias una película o serie, y nos brinda la posibilidad de continuarla posteriormente.

Pequeños ajustes que mejoran la experiencia de los millones usuarios en estas plataformas, que ponen al servicio del usuario todo lo que está en su mano para pulir su servicio lo máximo posible. Sin embargo, lo que no muchos vieron venir fue la inclusión de un botón de aleatorio dentro de estas plataformas. Una opción que, a pesar de sonar algo disparatada, puede resultar una gran alternativa para los usuarios más indecisos, y para aquellas tardes que no sabemos exactamente qué ver y nos haría falta una recomendación.

Lo cierto es que se trata de una innovación que llegó hace poco más de un año a estas plataformas de la mano de Netflix. Una opción que sorprendió a muchos, puesto que, aunque se trata de una herramienta que encontramos en plataformas de música como Spotify, precisamente el hecho de reproducir algo en aleatorio juega a la contra de la principal baza de estas plataformas: el contenido a la carta.

Sin embargo, no tardó mucho en revelarse como todo un éxito, ya que se trata de una alternativa perfecta para esas noches de indecisión en las que pasamos más tiempo decidiendo qué nos gustaría ver que en el propio acto de verlo.

A new “shuffle” button on the @HBOMax desktop experience now lets users randomize the episodes that play for select series.

Available globally, users can select the shuffle button on the series detail page for shows like @FriendsTV, #CurbYourEnthusiasm & @RickandMorty. pic.twitter.com/3R0nCY3wzM

— Inside HBO Max (@InsideHBOMax) March 23, 2022