Llega a HBO el documental sobre el controvertido estreno de La Naranja Mecánica en España

La industria cinematográfica es un negocio que está sometido a una constante evolución. Con el paso de los años, los gustos evolucionan, y de su mano, lo hacen los géneros más consumidos por la audiencia. En apenas un siglo, hemos podido presenciar el auge y descenso de una ingente cantidad de géneros: el western, el musical, la ciencia ficción…

Y todos estos géneros vienen de la mano de un cineasta que siente las bases de lo que se debe hacer y lo que no en cada género de forma concreta. Sin embargo, como si de una estrella fugaz se tratase, cada muchos años aparece un genio incomprendido y atemporal, totalmente adelantado a su época, que escandalice y maraville a la audiencia a partes iguales. Y uno de los referentes en este sentido en el siglo pasado es, sin duda, Stanley Kubrick.

Y de entre toda su filmografía, hay una que destaca por encima del resto por su condición infame, ‘La Naranja Mecánica’. Una película que, o la odias, o la amas. Y en 2021, el director español Pedro González Bermúdez tomó la decisión de reflejar lo que el estreno de esta película conllevó en España, en una etapa marcada por la dictadura franquista.

Una película con historia inverosímil en España

En un documental que ha llegado por fin al catálogo de HBO, una plataforma con un especial gusto por los documentales biográficos e históricos, y desde el 1 de marzo podemos disfrutar de este documental, producido originalmente por TCM: ‘La Naranja Prohibida’.

La Naranja Prohibida, documental disponible en HBO Max.

Un documental que se centra en el impacto cultural que la película de Kubrick tuvo a nivel global, pero, siendo más concretos, en España. Un país que no estaba precisamente a la cabeza del progreso, debido a que, por aquel momento, el país se encontraba sumido en una dictadura en la que la libertad de expresión y la libertad artística brillaban por su ausencia.

De hecho, mientras que la película llegó a las salas de cine de Estados Unidos en 1971, en España fue sometida a una severa censura, y no vio la luz hasta cuatro años después, ya a mediados de 1975. Cabe mencionar que no fue el único país en el que esta obra fue sometida a una fuerte censura, ya que en Inglaterra no vio la luz hasta 1999. Pero la época en la que llegó a España era aún muy convulsa, motivo por el cual su estreno levantó una nube de polvo.

Un estreno con mucha polémica

Y precisamente en torno a esta primera proyección en España, que tuvo lugar en la Seminci, festival de cine de la ciudad de Valladolid gira este documental. Un estreno que estuvo rodeado de enormes expectativas y grandes polémicas a partes iguales.

Y para contar en primera persona el impacto que tuvo la llegada de esta película a un país que aún se encontraba sumido en una dictadura que ya daba sus últimos coletazos, el documental cuenta con el actor Malcolm McDowell, protagonista de la película y que cuenta en este con un papel de narrador.

Pero también cuenta con algunas otras personas que estuvieron presente en esta primera proyección, como son los casos de Carmelo Romero, director de la Seminci aquel año y responsable de que la obra llegase a España, o Vicente Molina Foix, el encargado de traducir y adaptar la obra original de Kubrick a nuestro idioma, que mantuvo una gran relación personal con el controvertido director.

Un documental histórico con contenido inédito

Y como era de esperar, dada la época que atravesaba el país, fue uno de los estrenos más controvertidos de la historia, que tuvo desde personas haciendo cola por las noches y desplazándose desde diversas ciudades de España hasta Valladolid para disfrutar del estreno, hasta cargas policiales opuestas al estreno de la obra.

Un documental que lleva al espectador a algunos de los puntos clave del estreno de esta película de la mano de varias personas que estuvieron presentes en aquella infame noche, como el Teatro Carrión, lugar en el que tuvo lugar el estreno.

Un metraje que, en general, trata un suceso que tuvo un gran impacto social en España, ya que el hecho de que una película políticamente incorrecta llegase a las salas suponía la victoria de la cultura frente a la a la opresión impuesta por Franco, y que marcaría el camino a seguir durante los años siguientes.

Una obra que se suma al amplio catálogo de documentales de HBO para contar cómo el cine tuvo una gran importancia a la hora de poner la primera piedra en el camino hacia la libertad de expresión en España.

