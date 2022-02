Las mejores películas de Disney+ para ver con tu pareja en San Valentín

San Valentín está ya a la vuelta de la esquina y muchas parejas comienzan a hacer sus mejores planes para este día tan señalado. Muchos optan por viajes, por noches de hotel o cenar románticas y otros prefieren quedarse en el calor de su hogar viendo alguna buena película romántica y pidiendo su comida favorita a domicilio.

Para todos aquellos que se decidan decantar por planes más sencillos, tal vez lo complicado sea elegir qué película ver y, sobre todo, ponerse ambos de acuerdo. Tal vez no podamos asegurar que os decantéis por la misma película, pero si podemos ponéroslo un poquito más fácil si tenéis Disney+.

La plataforma de streaming que ya empieza a comerle terreno a Netflix, está llena de propuestas románticas perfectas para ver en el sofá de tu casa con tu pareja este San Valentín. Pedid vuestra comida favorita o preparad vuestro mejor surtido de snacks con esta selección de las mejores películas románticas de Disney+ para ver con tu pareja en el día de los enamorados.

UP

Es ya uno de los filmes estrella de Disney para disfrutar en San Valentín. Esta película muestra como Carl, un vendedor de globos de 78 años, trata de cumplir el sueño que compartía con Ellie, su esposa ya fallecida, de enganchar miles de globos a su casa y volar hacia América de Sur para ver las Cataratas Paraíso. Russel, un pequeño scout que pasaba por su casa para venderle galletitas, se ve obligado a acompañarle en una increíble aventura llena de acontecimientos inesperados y una constante lucha por cumplir sus objetivos.

La dama y el vagabundo

Uno de los grandes clásicos de Disney en cuanto a películas románticas. Esa escena de los dos perros comiendo de un mismo plato de espaguetis es ya toda una representación del día más romántico del año. Este filme cuenta la historia de una gran amistad entre dos perros muy diferentes: la rica y mimada Reina y el perro mestizo que vive en la calle, Golfo. Ambos se embarcan en una aventura en la que Reina conocerá cómo es la vida en la calle después de que su familia la deje en segundo plano con la llegada de su primer hijo.

10 Razones para odiarte

Es una de esas comedias románticas de amor adolescente que tanto nos gustan. El primer día en un instituto nuevo ya es toda una aventura y esta vez no iba a ser menos. En el filme, Cameron se enamora de Bianca, quien podrían describir como “la chica de sus sueños”. Sin embargo, Bianca no lo tiene tan fácil. La joven tiene prohibidas las citas hasta que su gruñona hermana mayor Kat, tenga una. Cameron no deja de luchar y consigue dar con uno de los pocos chicos que podrían salir con Kat: el típico chico malo con mala reputación.

Por siempre jamás

No podía faltar una de esas comedias románticas de príncipes y princesas, por ello “Por siempre jamás” es una opción que no podía faltar en esta lista. Sin embargo, Danielle no es como todas las princesas que conocemos. Se trata de una joven “moderna” del siglo XVI independiente, sabia y muy bondadosa. Sin embargo, no todo es tan sencillo como le gustaría, la joven acaba enamorándose de un príncipe y decide fingir ser una princesa para acercarse a él. La lucha por ocultar será complicada y todo ello mientras una de sus hermanastras se prepara para casarse con el amor de su vida: el príncipe de Francia.