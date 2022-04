Netflix rompe el tabú de la salud mental: series y actores hablan de ello

El auge de las plataformas digitales a nivel global ha traído consigo una enorme cantidad de posibilidades y enfoques a la hora de abordar algunos temas que hasta hace no mucho eran considerados tabú dentro de la industria cinematográfica. Un hecho que se ha evidenciado con las cada vez más comunes producciones que tratan temas relacionados con trastornos mentales.

La salud mental ha cobrado en los últimos años una importancia que nunca antes había tenido. Y no es para menos, pues todas estas enfermedades derivadas de problemas psicológicos son una de las principales causas de muerte. De hecho, en 2020, se suicidaron en España un total de 3.941 personas.

Un problema que hasta hace no mucho no era abordado desde el punto de vista ficticio que ofrecen las series y películas. Y si lo hacían, era a modo de minimizar algunos problemas como la ansiedad o el estrés, o romantizar otros como la depresión o la adicción a las drogas.

Y a pesar de que ha sido un enfoque que ha tardado lo suyo en llegar, a día de hoy podemos disfrutar de muchas producciones que traten la salud mental sin banalizarla y sin tratar de mostrar una realidad que no se corresponde a lo que realmente significa. Y si bien uno de los exponentes más conocidos es ‘Euphoria’, de HBO, hoy os hablaremos de otras cuatro series que podéis encontrar en Netflix que tratan sin tapujos todo lo relacionado con la salud mental.

Atypical

Esta serie nos cuenta la historia de Sam, un joven que padece autismo. A pesar de que esa es una enfermedad propia del sistema nervioso, y no mental, deriva en muchos síntomas que sí que se desarrollan a raíz de este sistema nervioso, como pueden ser el trastorno obsesivo compulsivo o la bipolaridad.

Ofrece una visión muy cruda sobre la forma en la que sufre una persona que padece este tipo de trastornos, y la serie de decisiones (ya sean más o menos erróneas) que este tipo de trastornos te pueden llevar a tomar. Problemas que derivan en depresiones y otro tipo de trastornos, de los que ofrece una visión que muestra cómo afectan a la cotidianidad del protagonista.

Please Like Me

Una de las concepciones más erróneas que la gente suele tener en lo referente a la salud mental, es que es algo que le puede llegar a cualquiera en cualquier momento de su vida. Muchos piensan que una persona nace con este tipo de trastornos, pero la realidad dista bastante de esto, ya que, en función de unas circunstancias concretas, cualquier persona puede pasar a ser víctima de un trastorno mental.

Así lo refleja ‘Please Like Me’, una serie que cuenta la historia de Josh, un joven que cada vez tiene más dudas en lo que respecta a su orientación sexual. Una situación que deriva en trastornos derivados del descubrimiento de su identidad sexual, tales como la depresión o los pensamientos suicidas, enfocados desde un prisma que, lejos de romantizarlo, reflejan el sufrimiento que esta situación genera en el propio Josh y en su familia.

After Life

‘After Life’ es una serie que ejemplifica a la perfección lo que habéis leído recientemente, el hecho de que un trastorno mental puede llamar a la puerta de cualquiera en el momento menos esperado. Es el caso de Tony, interpretado por el polémico cómico Ricky Gervais, cuya vida cambia cuando su esposa fallece.

La historia muestra la montaña rusa de sentimientos encontrados a los que tiene que enfrentarse Tony después de abordar esta situación inesperada, que abarcan desde la posibilidad de un suicidio, hasta el punto de pagar con los que te rodean tu dolor, mostrando una visión muy certera de las diversas fases del duelo.

BoJack Horseman

En los últimos años, las series nos han acostumbrado a las series de animación adultas. Unas producciones cuyo secreto se encuentra en hacer chistes no aptos para todos los públicos y apostar por un enfoque muy distinto al de las series de animación infantiles. Sin embargo, muy pocas veces hemos visto una serie que, al igual que ‘BoJack Horseman’, afronte de una manera tan cruda y decadente todos los problemas derivados de la salud mental.

Cuenta la historia de BoJack, un caballo que, en la década de los 90 fue una de las grandes estrellas de la televisión. Sin embargo, de aquello no queda nada, y ahora no es más que un borracho depresivo que palia su dolor bajo el yugo de diversas drogas. Habla de manera muy concisa sobre la depresión, sus causas y sus consecuencias, y de cómo este trastorno puede ser el punto determinante en la vida de una persona, partiendo de la base de aquello que dice que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor.

Cuatro series imprescindibles, que abordan desde un prisma muy realista varios problemas derivados de la salud mental y las consecuencias que estos pueden tener en la vida de las personas.