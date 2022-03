Netflix revela el gran ausente de la cuarta temporada de Stranger Things

La cuenta atrás ha comenzado y cada vez queda menos para que una de las joyas de la corona de Netflix regrese a la pantalla. Y es que la pandilla de niños más famosa del siglo XXI volverá a la plataforma con el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things.

Una temporada que promete traer grandes dosis de todo aquello que ha hecho grande a la serie, pero tal y como han informado sus creadores, los hermanos Duffer, contará con un tono mucho más oscuro que las tres temporadas anteriores, en la que Eleveny sus amigos se enfrentarán a amenazas nunca vistas hasta el momento en Hawkins.

Y es que esta cuarta temporada llegará seis años después de que Netflix estrenase su éxito ochentero, ante un enorme éxito en los que los fans de la serie han acudido al crecimiento de Millie Bobby Brown y el resto del reparto, en su paso a la edad adulta, siendo ya todo el grupo de niños mayores de edad.

Y es que, como no podía ser de otra forma, la pandilla compuesta por Eleven, Mike, Dustin, Lucas y Will, los cinco originales, estará presente en esta nueva temporada. También regresará en esta nueva temporada Sadie Sink, actriz que debutó en la segunda temporada, y volverá a ponerse nuevamente en la piel de Max.

También volverán a la ciudad de Hawkins la mayoría de los actores que comenzaron con la primera temporada, entre los que destacan Charlie Heaton como Jonathan, Natalia Dyer como Nancy, y Joe Keery como Steve, uno de los favoritos del público. Sin olvidar, por supuesto, el retorno de la estrella Winona Ryder en su papel de Joyce.

Sin embargo, el retorno estelar de cara a esta temporada es la ya confirmada presencia del sheriff del condado Jim Hopper, interpretado por David Harbour. Y es que el final abierto de la tercera temporada, no terminaba de aclarar si había sobrevivido al enfrentamiento con el ejército ruso. Sin embargo, con el paso de los meses, Netflix fue dejando pistas que indicaban que podía estar vivo, hasta que en el último tráiler se confirmó que estaba con vida, aunque se encuentra preso en un campo de trabajo ruso.

La gran decepción se la han llevado los fans de la serie que esperaban volver a ver en Hawkins a Dacre Montgomery interpretando a Billy, el hermanastro de Max. Uno de los principales villanos de las dos últimas temporadas, que en la conclusión de la tercera redimió todos sus errores salvando a su hermana y sus amigos, y en teoría muriendo a manos del demogorgon.

Y es que muchos esperaban que, al igual que ocurrió con Hopper, los hermanos Duffer tuviesen un plan para “devolver a la vida” a Billy, que terminó convirtiéndose en todo un héroe al término de la tercera temporada. Sin embargo, todo parece indicar que, salvo milagro, no volveremos a verle de nuevo por las calles de Hawkins.

Pero por si el elenco no fuese lo suficientemente bueno con las caras conocidas, Netflix ha tirado la casa por la ventana con los fichajes que se incorporarán de cara a esta cuarta temporada. Y es que del mismo modo que la temporada anterior se estrenó con gran éxito Maya Hawke, hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, la plataforma cuenta con varios ases bajo la manga de cara a esta cuarta.

El nombre que más ha sorprendido a los fans de la serie es el de Robert Englund, estrella de Hollywood que protagonizó la saga de terror ochentera ‘Pesadilla en Elm Street’, en la que dio vida a Freddy Krueger. En la serie, por el momento solo se sabe que dará vida a Victor Creel, un hombre encerrado en un psiquiátrico por un asesinato cometido hace décadas.

También destaca el nombre de Jamie Campbell Bower, conocido enormemente por interpretar diversos papeles en algunas sagas de renombre, como la saga de ‘Harry Potter’, ‘Crepúsculo’, o el musical de Sweeney Todd, donde compartió pantalla con actores del calibre de Johnny Depp o Helena Bonham-Carter.

Y esta cuarta temporada, que como ya os contamos, estará dividida en dos partes, verá como su primer volumen llega a la plataforma el próximo 27 de mayo, mientras que el segundo lo hará poco más de un mes después, el 1 de julio.

Every ending has a beginning. Vol. 1 is coming May 27. Vol. 2 is coming July 1. pic.twitter.com/nw8IYqQzil

— Stranger Things (@Stranger_Things) February 17, 2022