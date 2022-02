Las películas de terror del catálogo de Prime Video mejor valoradas por la crítica

Según un estudio realizado hace un año y medio en Estados Unidos que analizaba los ingresos en taquilla según el cada género cinematográfico, uno de los que se colaba entre los más exitosos era el cine de terror, solo por detrás de los blockbusters de acción y aventura.

Un hecho que se evidencia en la forma de producir cine que se ha desarrollado a lo largo de la última década, caracterizada por un sinfín de obras de este género, desde algunas muy buenas, hasta otras que no lo han sido tanto.

Y es que no estamos ante un género especialmente agraciado entre la crítica. No obstante, hay algunas películas del género que sí han recibido comentarios muy positivos por parte de los expertos y de la audiencia.

Y en este artículo te hablaremos de alguna de las obras de terror mejor valoradas por la crítica que puedes encontrar en el catálogo de Prime Video. Prepara las palomitas, coge una manta y apaga todas las luces, porque te garantizamos que estas películas te harán pasar un rato de auténtico terror.

Los Otros

Los Otros (2001)

‘Los Otros’ fue una de esas películas que ha quedado grabada en la retina de muchos y que ha ascendido a obra de culto dentro del género de terror. Y no es para menos, ya que esta película tiene absolutamente todo lo que se le puede pedir a una cinta de estas características. Enmarcada como una de las mejores películas de la filmografía del director español Alejandro Amenábar, y protagonizada por la siempre brillante Nicole Kidman, es una de las películas de miedo más reconocidas a nivel global de lo que va de siglo, y a más de 20 años de su estreno, no se ha resentido tras el paso de los años.

La trama gira en torno a una mujer que vive sola junto a sus dos hijos, los cuales padecen una enfermedad que les impide ver la luz del sol, por lo que deben llevar una vida en el interior de la casa. Debido a unos sucesos paranormales que tienen lugar en su hogar, empieza a estar convencidas de que les acompañan presencias no deseadas. Poco más podemos contar para no caer en spoilers, pero es de recibo mencionar que tiene uno de los mayores plot twists de la historia del cine. Cuenta, además, con un magnífico 7’6/10 en el portal IMDb.

El Orfanato

El Orfanato (2007)

Dirigida por otro de los mejores directores del cine español, J.A. Bayona, evidencia la buena mano que hay en este país a la hora de tratar el género. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, está enteramente producida y grabada en España, llevando a cabo su rodaje en Llanes, y también con un reparto nacional, otorgando el papel estelar de la cinta a Belén Rueda, en una interpretación que le llevó a estar nominada al Goya.

La historia narra la desesperación de una madre que, tras tomar la decisión de reabrir el orfanato donde se crio de niña, sin llegar a imaginar los efectos que eso conllevaría para su familia. Y es que su hijo comienza a entablar relación con unos amigos imaginarios que comenzarán a generar actitudes extrañas en él. Una película que arrasó en cuanto a premios, ya que se alzó con siete Goyas, y cuya nota se encuentra en un notable 7’4/10 en la plataforma IMDb.

It Follows

It Follows (2014)

Posiblemente se trate de la película menos conocida de la lista, pero no por ello deja de ser un diamante en bruto. Y es que se trata de una producción indie, escrita y dirigida por el estadounidense David Robert Mitchell. No obstante, a pesar de no contar con un abultado presupuesto, esta película cuenta con alguno de los momentos más escalofriantes que recuerdo haber vivido delante de una pantalla.

‘It Follows’ tiene una trama tan sencilla como innovadora: existe un maleficio que se traspasa de una persona a otra a través de las relaciones sexuales, y consiste en que, la persona afectada por el mismo, será perseguida por un ente que no se detendrá hasta acabar con su vida. Una película asfixiante, incómoda, y, sobre todo terrorífica. Un imprescindible para los amantes del género, que cuenta con un 6’8/10 en IMDb, nada mal si tenemos en cuenta que se trata de una producción independiente.

Hereditary

Hereditary (2018)

Para muchos, la mejor película de terror de la última década, y la que marca el camino a seguir por las cintas del género. Pero sin duda, la obra que ha consolidado a Ari Aster como uno de los maestros del cine de terror de la era moderna. Un director del que ya muchos esperan con ansia el estreno de su próxima cinta, ‘Disappointment Boulevard’, que protagonizará Joaquin Phoenix.

Una película en la que Toni Collette se lleva todos los focos, y cuya trama gira en torno a una familia que, tras la muerte de la matriarca, empieza a notar que suceden cosas extrañas a su alrededor. Unos hechos que son ejemplificados por Charlie, la hija menor, que desarrolla un papel que corta el aliento. La ópera prima de un director que apunta a ser uno de los más relevantes de la historia para el género, y que cuenta con un 7’3/10 en el portal IMDb.

Cuatro películas con las que podrás pasar un rato terrorífico en la plataforma Prime Video, a la cual puedes suscribirte haciendo clic en este enlace.