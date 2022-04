Prime Video: las series originales mejor valoradas por la crítica

Que las plataformas digitales se han convertido a día de hoy en una referencia dentro de la industria cinematográfica es un hecho irrefutable. Y no solo por el amplísimo catálogo con el que estas cuentan y la enorme cantidad de posibilidades que ofrecen a sus usuarios, sino porque su influencia a la hora de dar vida a grandes proyectos originales es cada vez mayor.

Algo que reflejan algunas de las películas originales de algunas plataformas que se han codeado con las gigantes de la industria de Hollywood, como es el caso de ‘Roma’, la película original de Netflix que dio un golpe sobre la mesa hace algunos años en los Premios Oscar, donde se impuso a algunas superproducciones.

No obstante, más allá del éxito que han acarreado algunas de las películas creadas por estas plataformas, sin ninguna duda las series son su principal activo. Dado este hecho, no es casualidad que casi todas las series que están arrasando en los últimos años, sean obra de estas plataformas: ‘Euphoria’ en HBO, ‘Stranger Things’ en Netflix…

Y otra que no se queda atrás a la hora de conformar un catálogo competente de series originales es Prime Video, una plataforma que suele arriesgar mucho a la hora de dar vida a algunos de sus proyectos originales, y que en la mayoría de ocasiones suele dar con la tecla.

De hecho, se cuentan por varias las producciones de Prime Video que se han ganado el beneplácito de la crítica, y por ello hoy os hablaremos de las cuatro series mejor valoradas, cuatro imprescindibles para cualquier usuario de la plataforma que han cosechado un gran éxito tanto a nivel de premios como de críticas individuales.

4. Transparent

Hasta hace no mucho, no era muy habitual ver a series tratar temas demasiado controvertidos, en vistas de ahorrarse cualquier posible problema dentro de una sociedad cada vez más sensible. Sin embargo, de la mano de Joel Solloway, en 2014, Prime Video dio luz verde a ‘Transparent’, una serie que contó con cinco temporadas hasta que vio llegar su fin en 2019.

Parte de la premisa de una familia con muchos secretos que, conforme se van descubriendo, van generando cada vez más conflictos. Pero su principal incentivo es el prisma desde el que enfocan un tema tan complejo como la transfobia, a través de una trama que deja atrás todos los prejuicios y los clichés para ofrecer una historia emotiva y real a partes iguales, que cuenta con un 7’8/10 en IMDb.

3. Mozart en la Jungla

Si a cualquier persona le hablas de una serie de ciencia ficción cuyo título menciona a Mozart, es muy probable que este ya sea un motivo más que suficiente para que sea una producción que con este simple hecho levante un moderado interés. Pero si además le dices que se trata de una serie ganadora de 2 Globos de Oro, ya no hay mucho más que decir.

‘Mozart en la Jungla’, basada en la novela homónima de Blair Tindall, cuenta la historia de un oboísta neoyorkino que desarrolla su carrera tocando en algunas de las orquestas más famosas de Estados Unidos. A pesar de partir de una premisa aparentemente sencilla, las cuatro temporadas que duró, y el 8’1/10 que le otorga el portal IMDb, avalan el éxito de esta producción original de Prime Video.

2. La Maravillosa Sra. Maisel

El reciente estreno de ‘Los Bridgerton’, en Netflix, ha evidenciado el gran éxito que traen consigo las series de época. No obstante, esta no fue la primera plataforma en descubrir los entresijos de este éxito, ya que en 2017 Prime Video sacó a la luz ‘La Maravillosa Sra. Maisel’, un drama de época que aún hoy en día continúa en emisión.

Cuenta la historia de Midge, que ejemplifica a la perfección los valores que debía representar una mujer en los 50: es una obediente ama de casa que cuida de su marido y de sus hijos. Sin embargo, su vida se desmorona cuando este la abandona, hecho ante el cual ella decide dar abrirse camino en el mundo de la comedia. El 8’7/10 con el que IMDb ha valorado sus cinco temporadas hasta la fecha, ejemplifican el buen hacer de Prime Video con esta serie.

The Boys

Como la mayoría esperaríais, la joya de la corona de Prime Video no podía ser otra sino ‘The Boys’. Una serie que aprovecha el gran tirón que el género de superhéroes ha cosechado en los últimos años, al que, sin embargo, han dotado de un prisma bastante distinto al que empresas como Marvel nos tiene acostumbrados.

Y es que, por primera vez, el público ha tenido que enfrentarse a una historia en la que los héroes son los villanos, y son ciudadanos de a pie los que tienen que hacerles frente. A la espera de su tercera temporada, que llegará a la plataforma en junio, los premios que ha cosechado y el 8’7/10 que le brinda el portal IMDb, son motivos más que suficiente para dar una oportunidad a Carnicero y su pandilla.

