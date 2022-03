El thriller de adolescentes de Prime Video que arrasa entre los jóvenes

Tras el aumento de su popularidad en los últimos años, todo parece indicar que las series de instituto vuelven a estar en auge casi media década después. Algo que se ha ejemplificado en absolutamente todas las plataformas a lo largo del último lustro, periodo en el que se han estrenado producciones originales con tramas adolescentes que han sido auténticos éxitos de masas entre la gente joven.

En Netflix, el caso más evidente es el de ‘Por 13 Razones’, una serie que se estrenó en 2017 y gira en torno al misterioso suicidio de una chica y las consecuencias que este acarrea para su círculo más cercano. Una serie que cosechó tal éxito, que contó con un total de cuatro temporadas.

En el caso de HBO es aún más obvio, si cabe, ya que su producción original más famosa es precisamente una serie de este tipo. Y no es ni más ni menos que ‘Euphoria’, la serie estrenada en 2019 protagonizada por Zendaya, cuya trama muestra de una forma nunca antes vista las adicciones, el sexo, y los dramas de chicos de instituto. A principios de este año se estrenó su segunda temporada, y ha cosechado tal éxito, que ya se confirmó que contará con una tercera temporada.

Cruel Summer, el éxito adolescente de Prime Video

Como era de esperar, Prime Video no quería quedarse atrás, y en 2021 estrenó su propio drama adolescente: ‘Cruel Summer’. Una serie ambientada a lo largo de la década de los 90, que, si bien no reinventa la rueda en lo que a thrillers psicológicos se refiere, sí cumplió su función de ser de lo más adictivo, algo que le sirvió para cosechar una excelente crítica entre el público.

Su trama gira en torno al secuestro de la chica más popular de un instituto estadounidense, un hecho que conmociona en gran medida a toda la ciudad. Para sorpresa de todos, la chica callada de su clase, que hasta la fecha había sido invisible para prácticamente todo el mundo, se convierte en la reina del instituto. Sin embargo, por el camino, una serie de sucesos la llevan de ser querida por todo su instituto… a ser repudiada por todo el país.

Sin necesidad de entrar en detalles, la serie cuenta con algunos clichés que hemos visto repetidos hasta la saciedad en este género, lo cual, sin embargo, no hace de esta producción un producto peor. No tiene la necesidad de innovar constantemente en su historia, ya que su función es otra. No busca marcar el nuevo camino de los thrillers de adolescentes, sino que su objetivo es crear un producto adictivo que sea consumido por un público muy amplio.

No obstante, esto no quiere decir que la serie no cuente con absolutamente ninguna novedad. Y es que su narrativa es uno de sus puntos fuertes, ya que cada uno de sus diez episodios es contado desde un punto de vista diferente, algo que invita a la audiencia a ir haciendo sus propias cábalas sobre quién puede ser el responsable del secuestro. Una serie que, además, está plagada de plot twists que nadie espera, y que dejará a más de uno con la boca abierta.

Un elenco que ha cautivado a la audiencia y repetirá en una segunda temporada

Otro de los grandes puntos fuertes que estas producciones adolescentes explotan es un reparto con el que la audiencia pueda empatizar fácilmente. Y en esta ocasión, Prime Video da en el clavo totalmente.

A pesar de que el elenco está conformado por más de una decena de actores, el peso de la trama principal lo llevan entre dos actrices que desempeñan un papel increíble. Olivia Holt fue una de las grandes sorpresas interpretativas del año por su excelsa interpretación de Kate, una de las protagonistas, mientras que Chiara Aurelia, presente también en alguna producción de Netflix, también se ha consolidado como uno de los mayores talentos jóvenes de la industria.

Y es que, si mezclas un reparto que cale en la audiencia, drama adolescente, y nostalgia noventera, es prácticamente imposible que algo salga mal. Y en este caso así ha sido, ya que el éxito de la primera temporada ha servido para que Prime Video confirmase que ya se encontraban trabajando en una segunda, sin fecha aún confirmada.

Mientras dure la espera, puedes aprovechar para o bien revisitar la primera o bien verla por primera vez a través de una suscripción a Prime Video