Bizum: tres alternativas para hacer transferencias más rápidas

En los últimos años, Bizum se ha convertido por méritos propios en una de las herramientas referentes en el ámbito de las finanzas, gracias a un enorme éxito que se ha basado en las facilidades que ofrece esta plataforma a la hora de realizar una transferencia rápida de dinero.

El hecho de que desde nuestro smartphone sea tan sencillo como elegir un destinatario entre nuestra lista de contactos o simplemente introducir un nuevo número de teléfono y seleccionar la cantidad a enviar, hacen de esta herramienta una imprescindible a la hora de compartir gastos con cualquier persona.

Y es que su llegada nos ha permitido dejar atrás algunos hábitos de lo más tortuosos, como por ejemplo las trasferencias bancarias, para las cuales era conveniente desplazarte hasta tu banco más cercano y realizarla en un largo proceso. Sin ningún tipo de duda, se trata de una herramienta que nos ha aportado una gran cantidad de ventajas y comodidad en lo que se refiere a nuestro bolsillo.

Sin embargo, no todo el mundo apuesta por Bizum. Ya sea porque su banco en cuestión no le da la tarjeta de coordenadas, necesaria para poner en marcha esta app, porque no le convencen los términos y condiciones de uso, o porque simplemente buscan una alternativa a esta plataforma. Todas estas personas pueden estar tranquilas, ya que existen varias alternativas para realizar transferencias rápidas. Y hoy os hablaremos sobre las tres más comunes.

PayPal

La realidad es que no le vamos a descubrir a nadie el fuego al hablar de PayPal, ya que esta aplicación ha sido durante muchos años la principal referencia en lo referido a los cada vez más comunes pagos online, una práctica que, por otro lado, está cada vez más extendida.

Es un método de pago de lo más común en lo que se refiere a todo tipo de operaciones bancarias a través de internet, e independientemente de cuál sea tu banco, podrás realizar cualquier tipo de transferencia, puesto que solamente es necesario tener una cuenta bancaria asociada a un número de teléfono o a una dirección de correo, con unos pagos que se pueden realizar entre 90 una cifra de 90 países.

La única desventaja con la que está plataforma cuenta respecto a Bizum, es que en el caso de esta herramienta los pagos no se reciben de forma instántanea. Es decir, aparece como saldo disponible de tu cuenta de PayPal, pero, en la práctica, tarda entre dos o tres días hábiles en reflejarse como tal.

Verse

Se trata probablemente de la alternativa más directa a Bizum, ya que cuenta con unas utilidades muy parecidas a las de esta plataforma. No obstante, mientras que Bizum apuesta única y exclusivamente por las transferencias rápidas de dinero, Verse está más enfocada hacia la práctica de compartir gastos.

Algo que se refleja en la posibilidad que ofrece la app para crear grupos de amigos enfocados precisamente a compartir esos gastos, en los cuales se puede establecer una especie de bote común, y los distintos miembros del grupo pueden hacer su aporte en función de la cantidad que quieran añadir.

Además, su principal ventaja respecto a Bizum es que estamos ante una herramienta que funciona a nivel continental, lo que significa que acepta pagos de personas cuyos bancos se encuentran situados en cualquier país europeo, mientras que Bizum, por su parte, opera únicamente en España.

TWYP

Junto a las dos anteriores, Twyp es otra de las alternativas más extendidas en lo referido al envío de transferencias rápidas. Se trata de un servicio de pagos creado por el banco ING Direct. No obstante, esto no es algo que sea demasiado relevante, ya que la herramienta acepta usuarios de cualquier entidad bancaria.

Se trata de la vía que hace un mayor uso de las innovaciones tecnológicas derivadas de nuestros teléfonos móviles, ya que crea una tarjeta virtual que es compatible con Apple Pay y Google Pay, para lo cual simplemente es necesario el escaneo de un código de barras.

Ni siquiera es necesario utilizar el NFC de nuestros teléfonos móviles, ya que funciona a través del mencionado código de barras. Además, se trata de una alternativa de lo más cómoda, ya que cuenta con un monedero que se puede ir recargando de forma eventual, lo cual convierte a esta plataforma en una alternativa de lo más interesante.