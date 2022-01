La influencer que arrasa en Instagram revelando la realidad que ocultan sus fotos

No es nada nueva que muchas veces lo que se muestra en redes sociales no se corresponde con la realidad. Instagram se ha convertido en una red social donde se tienden a mostrar cuerpos idílicos o vidas de infarto que pueden hacernos sentir realmente mal sin comprender que muchas veces no todo es lo que parece.

No significa que una vida perfecta tenga que ser aquella perfectamente instagrameable y, sin embargo, ese bombardeo constante de fotografías con filtros de ensueño y canciones chill puede llegar a ser verdaderamente frustrante. Es por ello que algunas influencers optan por mostrarse de forma natural para luchar contra esta idea.

En este caso ha sido la influencer Natasha Sandhu quien ha decidido mostrar su cuerpo de forma natural en un vídeo que ya se ha hecho viral en la red social. En el vídeo se puede ver como la modelo se incorpora en diferentes poses y demuestra que el cuerpo se ve diferente dependiendo del enfoque y el ángulo que quieras darle a la foto.

La realidad detrás de las fotos idílicas de Instagram

En el pie de la imagen, la modelo escribió lo siguiente: “Como prometí, solo quería tomar este vídeo para mostrarles cómo es posible sentarse de una manera, exponer los bultos/protuberancias y celulitis, para luego reposicionar el cuerpo y la cámara y agregar luz para que la piel se vea más suave/libre de celulitis y tirando hacia arriba de la ropa interior para crear una ilusión más adelgazante”.

Según explica en el post, a ella misma le costó subir ese vídeo, pero sentía que tenía que hacerlo por sus seguidores, para mostrar que muchas veces lo que vemos en redes sociales es muy relativo. Ha sido de las pocas personas que se han atrevido a dar el paso y romper con lo establecido para mostrar su realidad detrás de las fotos.

Las formas de cada cuerpo son perfectas como son y aunque muchas veces se utilicen trucos para estilizar la imagen en las fotos, todos los cuerpos son válidos con sus matices e imperfecciones. Natasha ha conseguido dejar su granito de arena para evitar esa frustración que pueden llegar a provocar las fotografías que se ven en redes sociales y su vídeo ya es viral en Instagram.