La Costa del Sol esquiva el frenazo inmobiliario por la alta demanda

La Costa del Sol continúa siendo un oasis para las operaciones inmobiliarias. Esto no quiere decir, desde luego, que sea inmune a la subida de tipos y a la desaceleración inmobiliaria. Sin embargo, sus especiales características la hacen una plaza todavía atractiva y segura para la inversión. No en vano, el 50% de las compraventas realizadas el pasado año correspondieron a no residentes, tanto nacionales como europeos.

Otro rasgo diferenciador, es que la mitad de las operaciones se realizaban al contado, bien por ahorro, inversión o venta de una propiedad anterior. Por este motivo, se han mostrado ajenas a la subida de tipos. De hecho, esa moderación de la demanda y la detención en el incremento de los precios “se notará mucho menos” en el litoral malagueño durante 2023, subraya el CEO de Real State Business School, José Antonio Pérez, un centro de estudios con larga trayectoria en el ámbito inmobiliario.

El impacto de tipos altos y menor demanda será más patente en los mercados de compraventa de primera vivienda y en los nichos de precio medios y asequibles. Por el contrario, segmentos más altos y de carácter premium “percibirán en menor medida tanto la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación como el encarecimiento de la financiación”, apunta la directora de Servicio de Estudios de Tinsa, Cristina Arias.

“En la Costa del Sol, conviven otros mercados como los de alta gama, arrojando medias muy superiores incluso en las hipotecas”

En líneas generales, Real State Business School calcula que el precio medio de la vivienda en la provincia andaluza subirá un 4,5% en el presente año hasta situarse en los 344.577 euros de media. Estos valores se incrementan en la Costa del Sol respecto a otros enclaves andaluces por los precios medios superiores. Un ticket que va del medio millón a los 900.000 euros cuando se trata de productos de alta gama, exceptuando aquí las villas y apartamentos de lujo que superan el millón de euros. “En la Costa del Sol, conviven otros mercados como los de alta gama, arrojando medias muy superiores incluso en las hipotecas”, aclara Pérez.

Hotel Cortijo Blanco, ubicado en la Costa del Sol. Foto: Aehcos.

Las primeras estimaciones del 34º Pulsímetro Inmobiliario de Real State Business School, confirman que “la tendencia creciente de la demanda en la Costa del Sol persiste”. Sin embargo, cuando hace referencia al triángulo de oro inmobiliario -formado por Marbella, Estepona y Benahavís- el experto matiza. “La escasez de suelo finalista está favoreciendo el desarrollo de Estepona contagiando a Manilva, Sabinillas y Salares, por disponibilidad de suelo urbano.

Zona premium

El triángulo de oro clásico sigue concentrado en la zona comprendida entre el oeste de Marbella, el sur de Benahavís y el este de Estepona. Justo aquí se extiende el verdadero mercado de lujo y de primeras marcas que “arrastran a otras segundas y terceras tanto en Real State, motor, mobiliario, restauración y un largo etcétera”.

Vivienda media

Según el último informe estadístico de Tinsa IMIE Mercados Locales, la provincia de Málaga fue, junto a Baleares, una de las dos zonas donde se registró un mayor esfuerzo para la adquisición de una vivienda en 2022. De hecho, la tasa malagueña alcanzaba el 40,7 %. Aun cuando el hogar medio se vuelve más sensible a la elevada inflación y al repunte de precios, Arias descarta un cambio importante y aboga más por una “desaceleración gradual”, convencida de que se mantendrá la demanda y se ajustará la oferta de vivienda.

Un inversor sensible al medio ambiente

Según promotores, consultores y agentes inmobiliarios consultados por Real State Business School, los principales inversores en producto Costa del Sol siguen siendo británicos, alemanes, escandinavos, belgas y árabes. No obstante, es sintomático y hasta irónico que en determinadas promociones afloren auténticas torres de Babel. En opinión del CEO de esta escuela inmobiliaria, continúan las tendencias, ancladas durante la pandemia, que “reivindican espacios libres, privados y abiertos, con grandes terrazas junto a la eficiencia energética, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente”.

Cuarto trimestre de récord

El último informe de vivienda de Gesvalt, consultora especializada en inmobiliario, sitúa a Málaga como la provincia española que mayor incremento experimentó en el precio de la vivienda durante el último cuatrimestre de 2022. Este repunte se situó en un 15,5 %, lo que arroja un precio medio de 2.413 euros. Sin embargo, Tinsa modera este porcentaje de subida y lo reduce a la mitad, un 7,6 %. La sociedad de tasación señala, no obstante, a la ciudad de Málaga como una de las seis capitales españolas que más se ha revalorizado desde los mínimos registrados durante la crisis financiera. En concreto, un 52,6 % de incremento desde 2003.