Moreno llevará 100 reclamaciones a Sánchez para exigir más recursos e inversiones para Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa. Este encuentro forma parte de la ronda de reuniones que Sánchez ha convocado con los presidentes autonómicos.

Este será el tercer encuentro entre ambos mandatarios en La Moncloa, tras las reuniones celebradas en junio de 2021 y julio de 2022, en las que Moreno ya había presentado un documento con 86 reivindicaciones fundamentales para la comunidad.

Moreno será el tercer presidente autonómico en reunirse con Sánchez este viernes, siguiendo al lehendakari Imanol Pradales y al presidente gallego Alfonso Rueda, quienes le preceden según el orden de aprobación de los estatutos de autonomía. El presidente catalán, Salvador Illa, no podrá asistir debido a compromisos previos en su agenda.

Durante la reunión, que tendrá lugar a las 16:00 horas, Moreno presentará un documento con 100 reclamaciones, entre las que se incluye la petición de retomar la «multilateralidad» en la financiación autonómica a través de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Así lo han informado fuentes del Gobierno andaluz.

El Ejecutivo andaluz considera que estos encuentros bilaterales no son el espacio adecuado para tratar temas como la financiación autonómica, ya que, según afirman, «lo que es de todos no puede repartirse en una mesa de dos«. No obstante, Moreno ha decidido asistir para conocer los motivos de esta convocatoria, que ha estado reclamando desde noviembre de 2023.

La Junta de Andalucía, que ha presentado un recurso en el Tribunal Supremo por la falta de convocatoria de la Conferencia de Presidentes, insiste en que muchas de estas reivindicaciones ya se plantearon en reuniones anteriores con Sánchez, en junio de 2021 y julio de 2022, y aún están pendientes de resolución.

Entre estas peticiones, Moreno ha subrayado la importancia de eliminar el «cupo catalán», que considera injusto para el resto de regiones. Fuentes del Ejecutivo andaluz han expresado su malestar ante la falta de un orden del día claro a menos de 24 horas de la reunión en La Moncloa, y esperan obtener respuestas concretas sobre inversiones en infraestructuras ferroviarias, carreteras, energéticas y de aguas. Moreno considera que el Estado tiene «muchas asignaturas pendientes» con Andalucía en estos ámbitos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Francisco J. Olmo / Europa Press

Además, el presidente andaluz pretende ofrecer a Sánchez información precisa sobre temas como sanidad, educación, política fiscal y ejecución de fondos europeos, con el objetivo de contrarrestar lo que califica como «información inexacta» difundida por el Gobierno central sobre la gestión de la Junta.

El Gobierno busca fortalecer la cooperación con las comunidades autónomas

Juanma Moreno anunció el pasado lunes, a través de la red social X, que asistirá al encuentro con una postura firme: «Soy claro: defenderé a Andalucía por encima de todo. Digo sí al diálogo, pero no negociaré bilateralmente sobre financiación«. Moreno insiste en que Sánchez debe convocar la Conferencia de Presidentes, subrayando que “Andalucía no es más ni menos que nadie”.

Por su parte, Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz, afirmó que Moreno pedirá a Sánchez soluciones a los «agravios» que sufre Andalucía, especialmente en lo referente a la infrafinanciación. Además, demandará que se aborden todas las deudas pendientes que la administración central tiene con la comunidad.

Pedro Sánchez recibe a Juanma Moreno en el Palacio de la Moncloa

La portavoz subrayó que Moreno planteará la necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómica de manera transparente y multilateral, evitando acuerdos bilaterales que perjudiquen al resto de comunidades.

España también indicó que el presidente andaluz espera que Sánchez «escuche» sus propuestas y actúe en consecuencia para solucionar los problemas de la región. A pesar de acudir con un «espíritu colaborativo», Moreno mantiene pocas expectativas sobre los compromisos que pueda asumir Sánchez, basándose en la experiencia de reuniones anteriores.

Además, Moreno ha convocado para el próximo lunes a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, para informarles de los resultados de la reunión con Pedro Sánchez y los asuntos tratados en la misma.