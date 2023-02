Este abrigo camel de Stradivarius está triunfando en sus segundas rebajas por menos de 20 euros

Preparar un fondo de armario con la suficiente variedad para que no nos falte de nada en cualquier estilo que queramos llevar, no es para nada una tarea fácil. Si estás pensando en reforzar alguna de las secciones de tu colección, las rebajas de invierno son la ocasión perfecta para no gastar demasiado dinero y Stradivarius es todo un ejemplo de ello.

Las rebajas de invierno son sin duda unas de las más esperadas, a estas alturas muchas de las cadenas de ropa convencionales e incluso las grandes marcas ya han ido lanzando sus segundas y terceras rebajas con precios muy asequibles en una gran variedad de artículos. ¡No te lo pierdas!

Leer más: Las botas altas efecto ante de MaryPaz que están causando sensación por menos de 15 euros

El abrigo en color camel más vendido de las segundas rebajas de Stradivarius

Como bien hemos dicho, algunas cadenas de ropa ya llegan por sus segundas rebajas y en ellas podemos encontrar algunas de las prendas que aún no se han vendido en las primeras rebajas con descuentos aún mayores. Es la oportunidad ideal para hacerte con esas prendas a las que tenías echado el ojo, como este abrigo camel de Stradivarius.

Es una abrigo bastante sencillo y tradicional, pero muy versátil y ponible durante estos meses de invierno, incluso te servirá para esos días fríos de primavera. Se trata de un abrigo cruzado de doble botonadura con solapa y manga larga con hombreras, un diseño que sienta genial y que podrás combinar con una gran variedad de outfits.

Cuenta con unos funcionales bolsillos delanteros de vivo ideales para poder llevar siempre contigo tus enseres más importantes. El cierre, como bien hemos señalado, es cruzado con botones, lo que le da un toque de lo más elegante a la prenda. Además, podrás encontrarlo en cuatro colores diferentes para que escojas el que mejor vaya con tu estilo.

Esta prenda ha sido confeccionada con un exterior de 60% poliéster, 30% lana, 6% acrílico y un 4% de otras fibras, todo ello materiales resistentes y de calidad. Podrás encontrarlo tanto en este tono camel que tanto nos gusta como en negro, gris o beige, ¡aunque muchos de ellos ya están agotados en la mayoría de tallas! Está disponible a un 60% de descuento en tiendas de Stradivarius con un precio final de 19,99 euros.