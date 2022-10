El nuevo abrigo de lana de Massimo Dutti es todo elegancia

Poco a poco se van asentando en las calles las tendencias anteriormente vistas en las semanas de la moda. Tanto en modelos de prendas populares, accesorios, calzado, estampados o tonalidades, podemos percibir cuáles son los imprescindibles de esta temporada. Una vez llegadas a tienda y vistas en las influencers, podremos decidir si nos decantamos por un look clásico y discreto, un outfit a la última apostando por todas estas modas o, simplemente seleccionar aquellas específicas que van con nuestro estilo y a las que nos podemos apuntar sin salir de nuestra zona de confort.

Pero, para ir a la vanguardia sin que implique arriesgar, la mejor forma de adaptar estas corrientes populares al modelito es a través de los colores. Y, por mucho que algunos de esos pigmentos vivos y alegres como el fucsia posterguen su éxito, esta vez hay más discreción y relax en esta faceta. Los tonos populares vuelven a ser los representativos del paisaje cada época, en otoño inspirándose en esa estampa de hojas en el suelo, el kaki que sí o sí tienes que lucir mediante un abrigo como este de Massimo Dutti.

Abrigo kaki de Massimo Dutti

Este es un abrigo de Massimo Dutti que resulta de lo más encantador, ha sido confeccionado completamente en lana, lo que ya nos habla de un abrigo de lujo y cálido al mismo tiempo. Su diseño es de corte recto y largo, cubriendo el cuerpo desde el cuello hasta llegar a una altura por debajo de la rodilla. Posee un cuello con forma de solapa que cae hacia los hombros y le da un estilo atemporal. Cuenta con un par de bolsillos situados por debajo de la cintura en la parte frontal de la prenda a cada lado.

En su parte media posee un sistema de cierre a partir de tres botones negros de mediano tamaño colocados al frente de la prenda, con los cuales es posible llevarla abotonada o desabotonada, dependiendo de las circunstancias. Hay cuatro tallas disponibles para esta exclusividad de Massimo Dutti, pues puedes conseguirlo en XS, S, M y L. Seguramente te has flechado con este diseño, pues bien puedes hacerte con él por 129 euros. No dudamos que sea uno de los abrigos para el otoño, así que no deberías pensártelo mucho.