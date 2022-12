Los mejores accesorios para carritos de bebés

La llegada de un nuevo miembro a la familia despliega toda una colección de accesorios para hacer la vida del nuevo bebé más cómoda. Por supuesto, uno de los productos imprescindibles de la nueva vida del bebé son las sillitas. Son, después de las cunas, el lugar donde más pasará el bebé durante un tiempo largo, por lo que viene bien tener esta idea en mente a la hora de elegir pequeños accesorios a incluir con el carrito de bebé.

Por ejemplo, ¿qué hacer cuando llueva? Si bien la mayoría de las sillitas actuales cuentan con un parasol, a veces viene bien contar con una solución cuando la lluvia arrecia. Por otro lado, no seremos los primeros que aprovechemos una salida para pasear con el bebé y viceversa. Por eso, es útil contar con pequeños ganchos que nos ayuden a llevar, por ejemplo, la bolsa de la compra.

Estas son solo unas sugerencias de accesorios para carritos de niños. Si te ha entrado curiosidad por saber más, te recomendamos echar un vistazo a nuestra selección de productos.

Estos ganchos útiles y versátiles para ayudarte cuando salgas con tu bebé te ayudarán a colgar el bolso cambiador, las bolsas de la compra, bolsas con libros, la comida, abrigos, juguetes y las bolsas con los pañales. Sus cintas se adaptan a todos los cochecitos, sillitas o carritos. Fabricados con una cinta de gancho y bucle extra fuerte de calidad profesional para que queden sujetos de forma segura al carrito y un mosquetón de aluminio de 8 cm, como los que se usan para escalar. Cada gancho soporta hasta 5 kg. Pueden usarse en coches, bicicletas, sillas de ruedas, andadores, carritos de la compra, en la correa del perro, etc.

Estos ganchos son útiles y versátiles para ayudarte cuando salgas con tu bebé. Abre la correa y engánchalo en el manillar o en la estructura del cochecito, pudiendo rotar el gancho en 360º. Cuelga mochilas, ropa, juguetes… No son grandes, por lo que puedes guardarlos en tu bolsillo o bolsos para llevarlos de paseo contigo cuando lo necesites y son muy fáciles de colocar. Los enganches tienen máxima resistencia y durabilidad. No son de plástico, están fabricados con una cinta y un gancho negro extra fuerte, con un mosquetón grande de aluminio de gran calidad, con lo que aseguras un soporte simultáneo de hasta 10kg. También pueden usarse en coches, bicicletas, silla de ruedas, andadores, carritos de la compra, en la correa del perro, etc.