Accesorios para proteger tu menaje de cocina

El menaje de cocina es uno de los elementos del hogar con los que es fácil caer en el descuido. No en vano, es uno de los accesorios de nuestro domicilio que sobrevaloramos, ya que no solemos fijarnos en ello, con tal de que cumplan su función. No obstante, hoy descubrirás que el menaje de cocina necesita cuidados, como todo lo que tenemos en casa.

Por ejemplo, descubrirás que las sartenes pueden perder su material adherente con el tiempo. Os continuos fregados y el uso en general puede hacer que pierdan esta capacidad. Asimismo, guardarlas apiladas de cualquier manera afecta a su rendimiento. Por suerte, existen a día de hoy un separador que vale para sartenes y ollas y evitarán que éstas se rallen y pierdan propiedad adherente al juntarse con más utensilios.

Asimismo, hemos incluido reemplazos de juntas de silicona para ollas, que pueden llegar a desgastarse con el tiempo y, como consecuencia, no realizar su función de forma correcta, que podría poner en peligro tu cocinado al no mantener las ollas cerradas de forma hermética.

Con estas ideas, hemos hecho una selección de productos que te ayudarán al mantenimiento de herramientas de cocina. Toma buena nota de los elementos presentados a continuación.

El más vendido

La junta de indicación de cocción, fabricado en silicona, es apto para todas las ollas a presión de las series Perfect y Perfect Plus. Fácil de limpiar. A veces, solo se consigue una obra de arte culinaria con ingredientes selectos cuando uno se toma mucho tiempo. Pero otras veces se tarda demasiado. Con las ollas rápidas de WMF no solo ahorrará tiempo sino también mucha energía. Junta indicadora de cocción WMF Perfect & Perfect Plus para ollas a presión de 2,5l – 8,5l, Ø 3 cm de silicona Precio de compra: 8,78 € Ranking: 1 Premio: Limpieza Puntuación: 99

El favorito

Mango Ingenio extraíble con inserción de acero en su parte superior; Diseño ergonómico, fabricado en goma con pinza e inserciones de acero para mayor seguridad apto para horno y nevera. Diseño apilable y ahorrar espacio para un fácil almacenamiento en los armarios. Resiste hasta 10 kg de peso gracias a sus 3 puntos de fijación. Poner y quitar en solo un clic: no necesitarás las dos manos ya que con una podrás acceder fácilmente al botón de cambio. Tefal Mango Ingenio L98632 – Mango extraíble para Tefal Ingenio, 3 puntos de fijación con la sartén, permite hasta 10 kg de peso Precio de compra: 18,16 € Ranking: 2 Premio: Ergonómico Puntuación: 96

El más económico

Reemplazo universal flotador y sellador para ollas a presión para la cocina. La junta de silicona a menudo se lava, dejando el flotante suelto y la olla a presión inutilizable debido a las fugas de vapor. El flotador y sellador son esenciales para la olla a presión para trabajar bajo situación normal. Newin Star Reemplazo del Flotador Universal sellador Flotantes ollas a presión para la presión de Cocina Olla de válvula de Flotador Anillos de Cierre eléctrico Precio de compra: 3,89 € Ranking: 3 Premio: Esencial Puntuación: 93

El más duradero

El revestimiento antiadherente de su sartén tiene un tratamiento especial, por lo que necesitamos un protector para separar la sartén, la olla, la mesa, reducir la fricción y el daño, y hacer que la vajilla sea más duradera. Estos materiales protectores de sartenes no están tejidos, son fáciles de usar y limpiar. ¡Protege tus sartenes y dale una cocina sana y perfecta! Hecho de materiales duraderos, este protector liviano ocupa menos espacio y mantiene sus ollas y sartenes intactas. Apila tus sartenes y ollas una encima de la otra sin dañarlos. Juego de 6 protectores de ollas y sartenes, 3 tamaños diferentes (38/36/26 cm) separadores, protector separador de sartenes para separar ollas y sartenes Precio de compra: 8,99 € Ranking: 4 Premio: Protección Puntuación: 90

Con esta selección de productos, te asegurarás que el mantenimiento del menaje de tu cocina esté siempre en las mejores condiciones. Como ya has podido comprobar, hemos realizado una selección de varios productos para mantener tanto ollas como sartenes. Por eso, te recomendamos escoger aquellos productos que encajen mejor con tus necesidades en la cocina.