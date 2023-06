¡Adiós al taladro! Los 3 elementos más efectivos para decorar tu baño sin agujerear la pared

Aunque en un principio pueda no parecerlo, el hecho de decorar un hogar lleva implícitos muchos más aspectos de los que pueda parecer en un primer momento. Sobre todo, cuando estamos hablando de decorar una casa desde cero, sin tener en cuenta otros factores importantísimos como son el espacio disponible o el dinero a invertir.

Y es que una de las prioridades que tienen muchas personas a la hora de añadir diversos elementos decorativos a cada una de las estancias de nuestro hogar, es el hecho de no hacer obra, o lo que es lo mismo, no tener la necesidad de agujerear las paredes. Algo especialmente complicado cuando hablamos del baño, pero no imposible.

Las últimas apuestas para decir adiós de por vida a los taladros

Es importante en el baño contar con todo tipo de soportes para cada uno de los elementos a los que damos uso en nuestro día a día: el papel higiénico, las cestas, las toallas… Y por suerte para todas estas personas que no están dispuestas a agujerear sus paredes, sobre todo en lo relativo a las toallas, hay opciones de todo tipo.

La primera de ellas viene de la mano ni más ni menos que de Amazon, con el toallero de baño sin taladro SAYAYO, construido a base de un acero inoxidable que garantiza su durabilidad con el paso del tiempo, y con un elegante color negro mate que se adapte prácticamente a cualquier estética. Cuenta en su parte posterior con un fuerte pegamento que lo adhiere a las paredes, y podréis encontrarlo por solo 19,99 euros.

El toallero de baño sin taladro SAYAYO. Foto: Amazon.

Si lo que queremos es apostar por un elemento con un aspecto más clásico, podemos encontrar la mejor opción en la web de El Corte Inglés: el toallero de aro abierto Architect Cosmic. Un toallero que destaca por su clásico diseño en forma de gancho con estética atemporal, y por su acabado en color cromo. En este caso, el precio es de 62 euros.

El toallero de aro abierto Architect Cosmic. Foto: El Corte Inglés.

La última alternativa la ofrece Leroy Merlin, de la mano de la percha de baño Urban Sensea, que se olvida del diseño para colgar una única toalla, y apuesta en su lugar por tres prácticos ganchos repartidos en una fila horizontal de los cuales podremos colgar hasta tres toallas. Y está disponible en la web de Leroy Merlin por un precio de tan solo 16,29 euros.

La percha de baño Urban Sensea. Foto: Leroy Merlin.

Tres alternativas de la mano de las cuales podemos decir adiós a los taladros en el baño de forma definitiva, gracias a estos tres productos prácticos, sencillos, y que juegan un gran papel a nivel decorativo. Pero, sobre todo, que nos facilitan la vida en el ámbito decorativo.