Alcampo lanza una alfombra de gel refrescante para mascotas

Soportar las altas temperaturas del verano no es una tarea fácil para las personas pero tampoco para las mascotas que no están acostumbradas a permanecer en el interior de un domicilio mientras el sol va calentando las habitaciones. El aire acondicionado es uno de los remedios fundamentales pero no siempre es la solución más recomendable ya que si está conectado toda la noche puede provocar que se resequen las vías respiratorias e incluso acabar desencadenando un resfriado.

Darse una buena ducha antes de dormir, quitarse la mayor ropa posible y abrir la ventana es la alternativa más sencilla para permanecer fresco durante todo el sueño. Sin embargo, la situación es más complicada para los perros o los gatos, cuyo pelaje les protege del frío en invierno pero también es un efecto contraproducente para el verano.

Para hacernos la vida más sencilla, algunas cadenas de supermercados como Alcampo han comenzado a comercializar sus propias líneas de productos destinadas a garantizar que nuestras mascotas disfruten de las mejores condiciones durante los meses de julio, agosto y septiembre cuando las temperaturas superan los 40 grados centígrados en buena parte de las ciudades españolas.

Lidl lanza una alfombra refrescante por 11,89 euros

La compañía ha incorporado a su catálogo online y a los lineales de sus tiendas una nueva colchoneta rectangular con características refrescantes para que los animales puedan pasar toda la noche o echarse a dormir la siesta durante las horas centrales del día. Su precio es de apenas 11,89 euros.

La tecnología de gel permite desencadenar un efecto refrigerante pero la alfombrilla se enfría sin la necesidad de utilizar agua, electricidad o cualquier otro método de refrigeración como un congelador casero.

Sus dimensiones de 50 centímetros de ancho por 90 de largo la convierten en un herramienta muy útil prácticamente para cualquier raza de gato y para buena parte de las de los perros, a excepción de los de grandes dimensiones como el gran danés.