Alcampo atrae a miles de clientes con su nuevo producto estrella de menos de 12 euros

En el día a día, se cuentan por decenas todas y cada una de las tareas que tenemos que llevar a cabo en el hogar. Más allá de las clásicas como la limpieza o la decoración de interiores, cualquier contratiempo nos puede llevar a vernos obligados a hacer una de esas clásicas chapuzas que, en algún momento u otro, todos tenemos que hacer.

Por ello, aunque no sea un producto indispensable en el día a día, se hace casi imprescindible contar en casa con una caja de herramientas que pueda sacarnos de cualquier apuro en un momento dado. Algo de lo que son perfectamente conscientes en plataformas como Alcampo, donde ofrecen un amplio catálogo de productos que cumplen estas características.

Leer más: Ahorra en la factura de la luz y calienta tu hogar este otoño a precio de récord gracias a Amazon

El último invento de Alcampo que arrasa entre sus clientes a precio récord

A la hora de pensar en una chapuza, se nos ocurren varias de características similares: colgar con un cuadro, montar un mueble, o hacer cualquier tipo de reparación en cualquier complemento de nuestra casa. Para todo ello, los distintos destornilladores cumplen más que de sobra con todos estos aspectos. Sin embargo, en Alcampo han optado por simplificar aún más este tipo de tareas. ¿Cómo? Con el atornillador sin cable.

El atornillador sin cable de 3,6 V, disponible en Alcampo.

Y es que uno de los principales problemas de los destornilladores clásicos se traduce en la problemática a la hora de dar en el clavo con los distintos tornillos. Algo que no sucede gracias al diseño ergonómico que ofrece este producto de Alcampo, que apuesta al mismo tiempo por la eficiencia y la sencillez a la hora de hacer frente a cualquier tornillo.

No obstante, si tamaño compacto no implica que no sea un producto sumamente útil para prácticamente cualquier tarea en casa. Y es que de la mano de una potencia de 3,6 V cualquiera puede atornillar y desatornillar sin necesidad de hacer un gran esfuerzo. Y a todo esto, por supuesto, se suma el aspecto inalámbrico, que hace posible atornillar cualquier elemento del hogar en cualquier rincón de casa sin tener que estar pendientes del lío de cables que esto supone.

No obstante, esto no es todo lo que cabe destacar de este producto de bricolaje, que se ha convertido en un auténtico ‘top ventas’ en la sección del hogar de Alcampo. A mayores del destornillador original, cuenta con dos puntas intercambiables, una con una forma plana y otra con forma de estrella, lo cual hace que ningún tipo de tornillo se pueda resistir a las capacidades de este destornillador.

Esta versatilidad, sumada a una enorme eficiencia, y rematada por una gran sencillez a la hora de atornillar y desatornillar prácticamente cualquier mueble de nuestra casa, son los aspectos que han llevado a este destornillador a convertirse en uno de los ‘top ventas’ de Alcampo. Sin embargo, y por si todo esto no fuera suficiente, como guinda sobre el pastel, su precio, de tan solo 11,88 euros, es el remate perfecto para dar vida a un producto que, con toda seguridad, formará parte de las cajas de herramientas de miles de hogares españoles.