Alcampo reinventa las bolsas de basura con una solución al peor problema

Los humanos generamos toneladas de basura al año. Plásticos, papel, vidrio o comida, tiramos infinidad de cantidades de restos de comida que finalmente no comemos a la basura. Los residuos que generamos en nuestro hogar ascienden a 21 millones de toneladas, contando la basura de todos los hogares. Si tenemos en cuenta que el 60% de la basura va al vertedero y que los recursos naturales son limitados, es momento de ponerse manos a la obra con el reciclaje para evitar males peores.

Solo un español genera en su hogar 440 kilos de basura anuales. Si no lo controlamos, esta cantidad puede aumentar drásticamente.

Lejos de cambiar, los españoles van camino al desperdicio. Cada vez desperdiciamos más alimentos. Solo del 5% al 8% de alimentos los tiramos con la fecha de caducidad correcta. Es decir que dejamos que se nos caduquen los alimentos en la nevera y se pongan malos.

Lo mismo sucede con la comida que cocinamos y después no nos comemos. No solo estamos perjudicando al país, sino también hay que pensar en aquellas personas que no han tenido la misma suerte y no cuentan con un plato caliente diariamente para llevarse a la boca.

En las basuras de cada familia se ve claramente todo lo que desperdiciamos. Y una gran parte de personas todavía no recicla. Si hiciéramos esta acción tan necesaria no tendríamos uno de los problemas más comunes con las bolsas de basura que no son resistentes a todo.

Alcampo tiene las nuevas bolsas de basura antigoteo

Seguramente en más de una ocasión te ha goteado la bolsa de basura y has tenido que salir con la fregona a limpiarlo. Con las nuevas bolsas de basura de Alcampo esto no te sucederá más.

Son unas nuevas bolsas de basura de color azul con autocierre y antigoteo debido al material con el que están fabricadas. Evita cualquier tipo de filtración. Tienen una capacidad de 30 litros y se vende un rollo con 40 unidades por 1,34 euros.